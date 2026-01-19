長節脊椎手術不再是禁忌　超高齡社會的新醫療課題

▲醫師指出，陳老太太因搬動盆栽突感劇痛跌坐在地，經檢查發現胸椎爆裂性骨折壓迫脊髓。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

77歲的陳老太太曾因退化性脊椎側彎與脊椎狹窄症接受長節脊椎矯正與固定手術，術後恢復日常生活。未料某天在家中搬動花盆時，背部突然劇痛，下半身瞬間失去力量，跌坐在地無法起身。看似平凡的居家動作，卻引發高齡長節脊椎病人最嚴重的併發症之一，也揭開超高齡社會中脊椎醫療必須面對的現實課題。

事發當下，家屬緊急將陳老太太送往仁愛長庚合作聯盟醫院急診。醫師檢查發現，她雙側大腿與小腿完全癱瘓無力，僅剩腳踝可微幅活動。緊急安排核磁共振檢查後，確認第七胸椎發生爆裂性骨折，骨碎片壓迫脊髓，是造成下半身癱瘓的主因。院方立即聯絡脊椎中心主任陳盈佑，評估後安排緊急手術，爭取神經恢復的黃金時間。

手術隔天，陳老太太的大腿已出現些微活動反應，顯示脊髓壓迫獲得解除。後續在接受骨質疏鬆治療、疼痛逐漸緩解後，復健科團隊介入安排復健訓練，從床邊活動、站立平衡到步態訓練循序進行。約一個月後，她已能使用四腳助行器緩慢行走，生活能力逐步回復。

陳盈佑指出，過去脊椎長節手術多應用於青少年自發性脊椎側彎，或僵直性脊椎炎造成的嚴重駝背畸形，對高齡病人而言風險較高。但隨著脊椎內固定器材與手術技術進步，長節脊椎手術已不再是老年病人的禁忌。近年因退化性駝背、側彎或脊椎骨折導致畸形而需要接受矯正手術的高齡患者明顯增加，這類族群在台灣超高齡社會中正逐漸成為常態。

他解釋，脊椎長節固定常落在胸腰椎交界或胸椎中下段，該區域須承受上半身重量，又是力學轉折點。高齡長者普遍合併骨質疏鬆，一旦跌倒或動作不當，容易在固定交界處發生骨折，輕者為壓迫性骨折，嚴重時可能演變成爆裂性骨折，直接壓迫脊髓，造成下半身癱瘓。

陳老太太先前的固定範圍為第八胸椎至整個腰椎，這次骨折位置恰好位於上方的第七胸椎。手術除了進行脊椎板切除減壓，也採取延長脊椎固定與後融合方式處理。陳盈佑表示，手術僅開啟原有上段傷口，以接合方式延長固定，不必重新大範圍剝離，可有效縮短手術時間，也降低麻醉與手術對高齡病人造成的負擔。

陳盈佑也提醒，曾接受脊椎長節固定的年長者，日常生活需特別留意姿勢與動作，保持身體直立，彎腰時動作要緩慢，避免突然用力或搬提重物，從床上起身應先側躺再坐起，同時加強核心肌群訓練，並配合曬太陽、運動、補充鈣質與骨質疏鬆藥物治療。若出現疼痛、無力或活動異常，應儘早就醫評估，才能在高齡生活中維持行動力與生活品質。

▲醫師以延長脊椎固定方式進行手術，減少手術範圍與高齡病人負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）