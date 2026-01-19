ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

北榮中正樓。（圖／資料照）

▲北榮中正樓。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

下個月就是農曆春節，為提早因應急診壅塞問題，衛福部已宣布提供過年醫護上班加成，並要求全國203家急救責任醫院每日回報急診待床等7項指標。對此，北榮院長陳威明表示，近2個月已經開始實施同質性高的「公床」，急診室也有10幾張加護病床，讓重症患者能及時得到照顧。另外，台大也首度啟動「公床」，要急診室爆滿就先把病人轉上去。

陳威明今受訪時指出，非常肯定衛福部提供過年上班加成，重賞之下會有勇夫，過去從來沒講過共體時艱，也不會這樣要求因為現在年輕人想法變了，「他們沒有錯，我們要配合他們。」

他透露，過年期間會實施「公床」計畫，以前科別規定比較嚴格，要避免護理師因為不熟悉導致問題，但現在因為急診需求，不得不調整，近2個月已經開始實施「公床」，以「內、外科分開」為原則，讓同質性高的科別共用病房，護理師部分也已經經過訓練。

他強調，「自己過年期間都會在醫院，絕對不會讓急診室壅塞」，且北榮的急診室也備有10幾張加護病床，讓重症患者也能在送進加護病房前得到好的照顧。

而在台大醫院部分，台大醫院發言人陳彥元表示，台大醫院今年也推出「公床」制度，統一控床，急診病人只要有住院需求，在還有床位可用且符合相關規定，就會儘快收治，以避免急診病人等床人滿為患。

關鍵字： 台大醫院 北榮 春節 急診

