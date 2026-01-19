不是鬼遮眼！台中女「眼皮跳到睜不開」　醫示警：5大症狀快就醫

▲婦人罹患較罕見的重度眼瞼痙攣，因眼輪匝肌異常放電，導致眼皮頻繁眨眼，有時會眨到「忘」了張開。（圖／中港澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名68歲婦人經常無法自行張開眼睛，多次因而遮蔽視線，汽車擦身而過險象環生。澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川表示，該婦人是罹患較罕見的重度眼瞼痙攣，因眼輪匝肌異常放電，導致眼皮頻繁眨眼，有時會眨到「忘」了張開。

呂明川指出，婦人視力正常，近十年眼皮不自主劇烈跳動，曾經求醫點了眼藥水甚至施打肉毒桿菌，但仍無法徹底改善眼皮的不聽話，嚴重時甚至必需「手動」提拉眼皮才能看見前方。曾多次在外出行走途中，眼睛突然痙攣緊閉，只能停在原地等待症狀緩解，也差點發生交通意外。

▲呂明川強調，眼瞼痙攣多好發於中老年族群，好發率僅十萬分之八，女多於男，會隨著年紀增大而惡化。（圖／中港澄清醫院提供）



呂明川解釋，眼瞼痙攣是一種神經控制異常所造成的疾病，主要因眼輪匝肌異常放電不自主收縮，導致頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼」的情形，這樣的患者常被誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞，若未妥善治療，不只是影響生活，更可能影響行走、騎車，增加跌倒或交通事故風險。

後續，患者接受眼瞼痙攣手術治療，恢復眼輪匝肌正常放電。手術後，婦人眼睛張閉功能明顯改善，可自行正常睜眼、閉眼。呂明川強調，眼瞼痙攣多好發於中老年族群，好發率僅十萬分之八，女多於男，會隨著年紀增大而惡化，初期症狀包括頻繁眨眼、畏光、眼睛乾澀或疲勞感，若症狀逐漸加重且感覺眼皮不受控，影響視線或生活安全，應及早就醫評估。