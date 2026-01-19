「加熱菸200支免稅」只能國內買　國健署：國外帶回最重罰500萬

▲財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定。（圖／ETtoday攝影中心）

記者趙于婷／台北報導

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，最快在寒假期間就可適用。對此，國健署提醒，只能在「台灣本島」或「離島免稅店」買合法通過的產品，從國外攜入相關加熱菸產品，最重可罰500萬。

衛福部通過健康風險評估審查的加熱菸已於2025年10月11日起陸續上市，因此配合修正入境旅客攜帶免稅菸品品項及數量，考量農曆年節將至，入境旅客大增，預告期將至本周五（1月23日）止，預計今年2月1日起施行。

根據原先規定，入境購買傳統捲菸200支免稅，而這次「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」修正要點，其中也增訂入境旅客得免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，免稅數量為200支，以年滿20歲旅客為限。

國健署菸害防制組組長羅素英受訪時表示，目前國內通過的兩家業者表示其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」，所以入境旅客還是「不能從其他國家攜帶加熱菸和組合元件進來台灣」，只能在台灣（含離島免稅店）買合法通過的產品，若違規攜帶從國外買的電子煙/加熱菸相關產品或元件，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。

