酒精根本殺不死！醫示警「1病毒」門診迎高峰：以為噴了就無敵

記者李佳蓉／綜合報導

近期氣溫變化大，病毒肆虐，診間出現許多上吐下瀉的病號。肝膽腸胃科醫師卓韋儒示警，最近門診諾羅疫情迎來高峰，且觀察到許多民眾都有一個「致命誤解」，以為噴了酒精就無敵。醫師急喊，諾羅病毒並沒有套膜，噴酒精就像是「幫它洗澡」，根本殺不死！

酒精只是噴辛酸！腸胃炎元凶「是你的手」

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在粉專指出，酒精對於沒有套膜的諾羅病毒來說，只是噴辛酸的，完全無法發揮殺菌效果。若想真正自保，必須靠「濕洗手」至少20秒，利用肥皂搓洗才能將病毒「物理性移除」；酒精只能當作沒水時的配角，一旦看到水龍頭應立刻補洗手。若家中有人感染，環境消毒則需使用稀釋漂白水才夠力。

除了諾羅病毒，卓韋儒也揭露一項驚人真相：「腸胃炎和腸病毒的元凶不完全是食物，而是你的手！」他表示，多數人以為腸胃炎是吃壞肚子，但臨床上發現，往往是手沒洗乾淨，將病原體直接送進嘴裡。

卓韋儒進一步列舉4大常跟「手」有關的病原：

諾羅病毒：常在餐廳、學校或家庭群聚爆發。特徵是上吐下瀉、傳染力驚人。臨床上最常看到小孩先中招，沒洗手摸玩具、吃零食，最後全家都掛病號。

沙門氏菌：來源多為沒煮熟的蛋、肉類或砧板交叉污染。患者會出現高燒、腹痛，甚至一天腹瀉十幾次，嚴重恐脫水送醫。

大腸桿菌（致病株）：來自未熟牛肉、生菜或受污染水源。嚴重時會造成血便及腎臟問題。

腸病毒：透過糞口傳染。小孩摸到被污染的玩具、門把後把手放嘴裡就中鏢。除了常見的手足口病、口腔潰瘍外，也可能伴隨嘔吐腹瀉，嚴重時恐引發腦炎、心肌炎。

「與其噴酒精噴到手乾，不如乖乖回歸肥皂洗手。」卓韋儒引用WHO資料強調，正確洗手可降低30～50%的腸胃炎風險。他提醒，很多患者無奈表示「只是去夜市吃東西」或「小孩回家就吐」，追問下才發現都是飯前沒洗手、邊滑手機邊吃惹的禍。務必記住「吃東西前、上廁所後、摸完手機錢幣後」3大關鍵時機確實洗手，別讓這些小動作成為病原體的漏洞。