女感染「耳念珠菌」自美返台　切除腳趾、治療1年才痊癒

▲女子發生耳念珠菌全身性感染，皮膚、眼部、足部都被侵犯，腳趾遭切除。（圖／醫師提供）

記者邱俊吉／台北報導

美國耳念珠菌疫情近年快速攀升，也有個案進入台灣。北部某區域醫院日前收治一名年約50歲女性自美返台住院洗腎，因傷口持續惡化，追查竟是耳念珠菌感染，且波及皮膚、眼睛與骨頭，並截除腳趾，治療近1年才痊癒，過程辛苦，醫師也形容此菌「真的很難纏」。

耳念珠菌是黴菌的一種，屬於真菌大家族。根據本月初的外媒報導，美國疾病管制中心指出，耳念珠菌在醫院、療養院傳播迅速，去年境內至少有7000人遭感染；此菌可在物體表面長時間存活，並透過點滴等管路進入體內，部分菌株對多種抗黴菌藥物具抗藥性，對住院患者風險相當高。

▲美國疾病管制中心加強追蹤耳念珠菌感染。圖為目前官網公開的2023年統計，非灰色州代表發現確診病例。（圖／翻攝美國疾管中心官網）

國內以往曾有3例耳念珠菌感染報告，最新個案為第4例。收治醫院的感染科醫師指出，患者先前無重大慢性病史，在美國因腎衰竭導致毒素累積、影響腦部功能，曾住進加護病房6周，並開始血液透析，後來返台，一下機便辦理住院，當時雙側小腿均有大片壞死傷口，須反覆清創、植皮，但初期培養沒有確認病原，清創後進行深部採檢，才分離出耳念珠菌，並送疾管署完成鑑定。

該醫師指出，耳念珠菌感染不限於皮膚，患者在住院第6周時，左眼視線突然模糊，尿液與傷口也反覆培養出相同菌株，推測是耳念珠菌侵襲眼部，因此緊急調整用藥，治療6周終於改善。她在住院期間也合併菌血症、腸胃道出血，加上長時間復健，住院滿6個月才出院。

▲耳念珠菌感染造成女子腿部大面積潰瘍，治癒仍留下疤痕。（圖／醫師提供）

不過，該患者返家後不久，發現雙側大腳趾及左腳跟竟逐漸壞死，只好再次住院，結果又培養出耳念珠菌，且檢查發現有腳趾感染深入骨頭、已發展成骨髓炎，經切除並持續用藥，足部傷口才癒合。

該醫師說明，當時停藥後間隔2周、連續2次培養皆為陰性，終於在發病後第10個月解除隔離；在整個照護過程中，醫療團隊採取高規格感染管制，包括單人病房、固定換藥車與完整隔離措施，所以院內沒有發生任何其他感染。

該醫師指出，這是國內首次由醫院成功完整治療耳念珠菌感染，患者歷經皮膚壞死、眼內炎、骨髓炎到腳趾截肢，過程相當折騰，也凸顯此菌有多頑強，當國際交流日益頻繁，國內醫院端須持續提高警覺。