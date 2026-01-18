肺癌初期幾乎無感　醫示警「咳嗽」恐已近晚期

▲肺癌已連續43年高居國人癌症死因之首。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌已連續43年高居國人癌症死因之首。醫師指出，吸菸仍是肺癌最主要的危險因子，但臨床也不乏不吸菸者罹患肺癌的案例，可能與二手菸、空氣污染、特殊職場暴露環境以及個人肺部疾病史或家族史等因素相關，早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，多數患者往往在出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊時，病程已進展到較晚期。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，在肺癌篩檢工具方面，過去多以胸部X光作為初步檢查方式，但由於影像為平面呈現，對於體積小或位置較隱蔽的病灶辨識能力有限，若使用一般劑量電腦斷層檢查，雖解析度較高，但輻射劑量相對較大，並不適合常規或大規模篩檢。

洪嘉聰說明，LDCT以較低的輻射劑量，從多角度掃描胸腔並重建立體影像，有助於偵測微小肺結節，相較胸部X光僅約7%的疑似異常檢出率，LDCT初次篩檢的陽性比例可提升至約23%至24%，大幅提高早期病灶被發現的機會。

由於能在早期發現，病人得以即時接受治療。洪嘉聰表示，目前早期肺癌的主流治療方式為單孔胸腔鏡手術，針對高齡或肺功能較差、無法接受手術的患者，也可評估採用冷凍消融治療。

洪嘉聰提醒，早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，多數患者往往在出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊時，病程已進展到較晚期，只要能在早期診斷並接受適當治療，肺癌患者五年存活率可高達九成，復發率約為2至3成。