鼻噴劑90%人都用錯！　「漏掉1動作」醫搖頭：藥效差很多





▲鼻塞好困擾，不少人會用鼻噴劑「暢通一下」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

過敏性鼻炎發作時，許多人都習慣使用鼻噴劑緩解症狀，但你真的用對了嗎？耳鼻喉科醫師王恩盈指出，使用鼻噴劑有一個關鍵步驟「90%的人都漏掉」，並不是噴的姿勢錯誤，而是使用前忘了「搖晃均勻」。她生動比喻，很多鼻噴劑就像「珍珠奶茶」，若沒搖開，噴出來的藥效可是天差地遠。

為什麼「搖一搖」這麼重要？部立嘉義醫院耳鼻喉科醫師王恩盈在粉專發文提醒，這動作「不是形式、不是儀式感，是藥效真的會差很多」。她解釋，許多鼻噴劑屬於「懸浮液」，民眾可以將其想像成手搖飲界的「珍珠奶茶」，藥物成分就像珍珠一樣，容易沉澱在底部。若沒有先搖晃均勻，噴出來的可能只是上層的溶劑而不是藥物本身。

王恩盈進一步分析，若未搖勻就使用，容易導致「前面幾下可能劑量不足，後面反而過量」的情況，不僅治療效果不穩定，還可能讓患者誤以為「藥沒效」而感到灰心。她坦言，連自己仔細看包裝後才發現，上面確實清楚寫著使用規範。

▼事實上，鼻噴劑包裝上就有標示「使用前搖勻」的字樣。（圖／王恩盈醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

除了過去在門診常衛教的正確姿勢：「低頭向外斜噴、不噴鼻中隔」，王恩盈現在會多加一句叮嚀：「記得先搖一搖，再噴，效果才會好。」她提醒，有時候治療效果不彰，並非藥物不夠好，可能只是少做了這一個小動作。

鼻噴劑分3類「功效大不同」 這款連噴7天恐更塞

王恩盈接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，鼻噴劑是目前治療過敏性鼻炎的「真正主角」。根據功能差異可分為3類：



• 類固醇鼻噴劑（最重要）：直接作用於鼻黏膜發炎部位，能同時改善鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻癢四大症狀。安全性高，且副作用遠低於口服類固醇。



• 抗組織胺鼻噴劑：作用快（約15～30分鐘），適合急性發作。



• 血管收縮噴劑（去充血劑）：快速讓鼻甲消腫，但僅限「短期」救急。

雖然藥局買得到部分非處方的鼻噴劑，不過王恩盈建議，第一次使用前應經醫師評估。她表示，許多民眾買的是「血管收縮噴劑」，這類噴劑連續使用超過5～7天會導致「藥物性鼻炎」，使鼻子更塞、更難治療。此外，鼻塞也可能源自鼻中隔彎曲或結構問題，單純買藥噴不一定能解決根本問題。

王恩盈強調，使用鼻噴劑治療目標應該是「幾乎沒症狀」，而非只好一點點，待症狀穩定後可適時降階，不需一輩子依賴。而鼻噴劑的正確噴法為，先搖晃均勻、保持低頭，噴藥方向應略朝外側、避開鼻中隔，以降低鼻出血風險。她提醒，類固醇鼻噴劑起效較慢，通常需要連續使用1～2週才會達到最佳效果，千萬別因噴一天沒感覺就放棄。