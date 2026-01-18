隔夜火鍋湯「1隱形毒素」超耐熱！醫：加熱150分鐘也沒用

▲歲末天寒，一頓熱騰騰的火鍋是許多人冬季裡最期待的享受。（圖／pexels）

記者閔文昱／綜合報導

不少家庭吃完火鍋後，捨不得倒掉湯底，隔天再加熱煮麵、煮粥，認為「煮滾就沒事」。不過肝膽胃腸科醫師卓韋儒示警，這樣的「惜食」行為，恐怕會成為全家集體跑急診的導火線，因為有些細菌留下的毒素，即使高溫加熱也未必能清除。

隔夜火鍋恐成細菌溫床

卓韋儒在臉書粉專指出，火鍋湯底混雜玉米、芋頭、南瓜、麵條等澱粉類，加上海鮮、肉類蛋白質，對細菌而言就像「五星級飯店」。其中最具風險的隱形殺手是「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus），這類細菌不僅會形成耐熱的芽孢，其產生的嘔吐型毒素（Cereulide）更是極度耐熱，資料顯示，即便在攝氏100度下持續加熱150分鐘，結構仍可能維持穩定。

卓韋儒提醒，更可怕的是，遭仙人掌桿菌污染的湯底，外觀與氣味往往看不出異狀，但食用後約1至5小時，就可能引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛，讓人措手不及。他強調，「煮滾只能殺掉部分細菌，卻不一定處理得了它們留下的毒素」，這正是許多人忽略的最大風險。

▲隔夜火鍋湯恐成「細菌溫床」。（示意圖／資料照）

醫師教3招 惜食也要顧安全

若真的想保留剩餘湯底，卓韋儒建議務必落實「科學保存」原則，包括兩小時內冷藏，避免長時間放在室溫；改用淺盒分裝，加速降溫，避免大鍋湯中心溫度長時間停留在細菌易增生的危險溫區；並且只複熱一次，最遲兩天內食用完畢，降低反覆進出危險溫區的風險。

他也特別提醒，家中若有長輩、小孩或免疫力較弱者，處理隔夜食物應更加保守，「為了健康，寧可丟掉也不要賭」，呼籲民眾在珍惜食物之餘，更要守住全家人的腸胃安全。