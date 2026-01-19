尾牙喝多隔天頭很痛？三招教你有效緩解不舒服

▲尾牙隔天不想因為喝多不舒服？快把「酒後照顧 SOP」學起來。（示意圖／pxhere）



記者黃稜涵／綜合報導

近期進入尾牙旺季，不少上班族聚餐應酬增加，一不小心喝多，隔天就出現頭重、胃不舒服、整天提不起勁的情況，營養師張語希指出，酒後不舒服不一定是酒量差，而是忽略了酒後照顧的關鍵細節，她也整理出一套「酒後照顧SOP」，大家趕快筆記下來！

第一步：補充水分與電解質

張語希指出，酒精會加速水分與電解質流失，若隔天只是一味大量喝白開水，補充效率可能有限。她建議，可在白開水之外，搭配椰子水或運動飲料，協助身體同時補水與電解質，對調整狀態較有幫助。

第二步：讓身體好好休息

她提醒，飲酒後身體需要時間進行代謝與修復，若隔天仍硬撐熬夜、追劇或投入高強度工作，反而可能讓不適感持續更久。適度放慢步調、補足睡眠，有助身體恢復正常節奏。

第三步：從飲食下手，少量多餐、穩定能量

張語希建議，隔天可選擇清粥、燕麥、香蕉等較好消化的碳水化合物，幫助穩定血糖與精神狀態，避免一早就攝取過於油膩或重口味的食物，增加腸胃負擔。

她也提醒，酒後隔天應暫時避開炸物、重鹹宵夜與過量咖啡因，避免刺激身體，影響恢復速度。只要把握好這三個步驟，即使前一晚聚餐喝得盡興，隔天也能逐步回到原本的生活節奏。