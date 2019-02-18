天生臉臭？女生6時刻「臉超不屑」＝單身一輩子　笑一個很難嗎



▲妳天生喜歡臉臭，戀情也跟著發臭嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

老實說我真的很討厭臭臉的人，這跟長相好不好看沒關係，所以不算以貌取人，長得再正的美女如果總是板著一張臉我其實也沒興趣和她交朋友。我認為微笑不分男女，是全世界最美好的語言。我才不相信什麼天生就臭臉，除非妳顏面神經失調到完全沒辦法笑，否則笑一下真的沒有那麼難，就看妳願不願意而已。

臭臉的人常被認為高傲難搞，不只令人難以親近，我覺得有時候甚至構成了對別人的冷暴力，難道表情不是對他人的一種霸凌嗎？至於兩性之間，哪些情境和時刻最好不要擺出妳的臭臉，接下來是艾姬的觀察整理，如果妳還是不悔改堅持以臭臉去面對世界，妳得到發臭的愛情或許只是剛好而已。

1.介紹新朋友給妳認識的時候：

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在社會心理學中有所謂的第一印象效應，國外的心理學家也曾發現，與一個人初次見面，在45秒之內就能產生第一印象。這個第一印象很可能就此影響了對方對妳的認知，而且在目前瞬息萬變更容易認識新朋友的資訊時代裡，很少人願意多花時間去證實那個給予他不好第一印象的人並非他所想像。也因此，當妳在初見面的人面前就擺了臭臉，會留給新朋友不好的觀感也讓另一半覺得難堪。

2.帶妳見父母和長輩的時候：

妳說妳就是個性很酷不會笑，我覺得見到父母和長輩的時候再怎麼樣也要擠出笑容來吧！對對方家庭而言，妳有可能是未來的媳婦和親人，好不好親近與相處顯得更為重要了。當他帶妳見父母和長輩時，通常對於兩人關係已經有了一定程度的認定，希望父母幫他鑑定一下對象的同時，也在觀察妳和長輩之間的應對進退喔！



▲跟伴侶參加聚餐卻全程擺臭臉，搞得氣氛超尷尬嗎？（圖／達志／示意圖）

3.陪伴參加活動和聚餐的時候：

陪伴對方參加活動和聚餐，如果在過程中臭著一張臉，感覺起來不太禮貌，讓他人覺得妳不耐煩或者不情願來到這個場合。自己的朋友或許還了解我們的個性，但伴侶的朋友可能就不那麼能夠理解，為什麼妳出席了卻臭臉。是不是兩個人吵架了？我認為與其這樣看起來不心甘情願的陪伴，還不如乾脆乖乖待在家裡比較好。

4.聊天話題涉及妳的時候：

言談中的變臉會把氣氛弄僵，當聊天話題涉及妳的時候，妳卻板著一張臉，會讓別人以為自己是不是說錯話了。如果是伴侶講到我的事情或者爆料我的糗事，通常當下我也會陪著自嘲一下或吐槽回去鬥個嘴當作情趣，即使有點不開心我都會回家私下再講，而不會當場就拉下臉來。尤其是大多數的男人都愛面子，不要以臭臉洩他的氣也是很重要的喔！



▲在很嗨的場合，唯獨妳一人坐在一旁擺臭臉煞風景？（示意圖／CFP）

5.置身於歡樂場合的時候：

每個人都在歡樂地談天說笑，只有妳一個人置身其中像個沒表情的蠟像，真的很煞風景啊！如果本身就是笑點很高，聽到笑話真的笑不出來，至少也可以微笑一下參與大家的討論，而不是杵在一旁擺臭臉。就像去唱KTV時，不點歌不唱跳，也可以在旁邊吃喝聊天和幫鼓掌呀！在歡樂場合時不會營造氣氛沒關係，但不要破壞氣氛嘛！

6.在談情說愛及親密接觸的時候：

兩個人談情說愛及親密接觸還臭臉，我覺得這對於感情關係是殺傷力很大的。尤其是當對方求歡，妳臭臉拒絕，一次兩次以後，對方會覺得妳不是那麼有興趣，既然自討沒趣那就可能不再主動了。有些女性會疑惑為什麼男友或老公突然再也不碰她了？也許可以回想看看自己是不是曾經臭臉拒絕過對方。有時候真的必須拒絕時，我建議也盡量用溫柔或撒嬌的方式：「今天太累了，改天補大餐給你好不好？」

天生臭臉的朋友們，試著看著鏡子練習微笑，慢慢地妳會發現世界也會對妳微笑的！

到這裡找艾姬……

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