媽堅持「不讓孩子吃藥」！兒頭痛到睡不著　醫嘆：把藥物當猛獸

▲頭痛示意圖 。（圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

有些小病會自然痊癒，但生病過程中適當地使用藥物可以讓自己舒服一點、好好休息。小兒科醫師陳木榮分享一個案例，有一名高中生因為頭痛在媽媽陪同下就診，但媽媽堅持不讓孩子吃藥，結果隔天這對母子又出現了，媽媽說孩子頭痛到睡不著。陳醫師感嘆，為什麼要讓孩子那麼痛苦？為什麼要把藥物當成洪水猛獸？

陳醫師經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，他13日PO文指出，大年初七的門診來了個頭痛的大孩子，媽媽說「從小到大，我很少給兒子吃藥」，媽媽的語氣似乎對高中的兒子充滿著「不吃藥就是高人一等」的驕傲。「每次頭痛，只要睡一覺，隔天早上醒過來就不會痛了。」媽媽拒絕了陳醫師開藥的建議，原來媽媽只是帶兒子來檢查一下而已。

陳醫師透露，幾年來，希望孩子自癒，不希望吃藥的爸爸媽媽真不少，原因各有不同，有些原因聽起來合理、有些原因實在太扯。他說，有孩子高燒41度癱在媽媽懷中完全不動了，爸爸卻堅持發燒有助於啟動免疫系統，因此不讓孩子吃退燒藥。「一個孩子，咳嗽咳到掏心掏肺，咳到半夜狂吐，媽媽堅持不給孩子吃止咳藥，門診時當著柚子醫師的面，拿起手機唸起下面這段話：『止咳藥吃太多，胃液到時候不能排出，停留在胃裡變胃癌，衝到肺變肺癌』。」

▲藥物示意圖 。（圖／達志影像）



陳醫師感嘆，孩子的疾病大多會自己痊癒沒有錯，但孩子生病的過程中，使用適當的藥物別讓孩子燒太高，別讓孩子咳得那麼嚴重，讓孩子身體舒服一點，能夠好好的睡一覺、好好的休息，為什麼一定要堅持不吃藥，一定要讓孩子在生病的過程中那麼痛苦呢？藥物的發明原本就是用來治療病痛的，不是用來殺傷身體的，為什麼一定要把合理的藥物當成洪水猛獸呢？

陳醫師表示，大年初七那個頭痛的大孩子，在大年初八又回來了，這次媽媽希望醫師開點止痛藥，他對於媽媽的轉變充滿了疑惑。媽媽說，「他每次頭痛真的睡一覺就會好！問題是……昨天晚上到今天……他痛到睡不著！」



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