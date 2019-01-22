你在吃飯他卻大便！「當爸媽會遇這些事」...醫：不能忍受就別生

▲家暴示意圖。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

最近家暴事件頻傳，小兒科醫師陳木榮在臉書PO文，列出當爸媽後開始照顧小孩會遇到的事情，包括在吃飯時小孩大便了、玩電腦被小孩亂按鍵盤等，「生小孩之前，請先仔細想想看！」「如果你自認為沒辦法忍受這些事情，那你還不適合當爸爸媽媽。」「如果你會因為上面這些事情毒打你的孩子，你可能不適合當人。」

陳木榮醫師經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，他19日PO文指出，「生小孩之前，請先仔細想想看！你會遇到下面這些事！你要從一個單身的帥哥美女，轉變成開始照顧小孩的爸爸媽媽。」他說，也許你星期天想睡懶覺，剛出生的孩子在一旁猛哭，怎麼哄都哄不停；大半夜你睡得正熟，孩子在旁邊咳嗽，還吐在床上；你正在吃飯時，孩子大便了，光換尿布還不行；工作不順利，你不爽去上班時，孩子又要買奶粉、又該買尿布了。

「跟朋友約好，趕著出門唱KTV的時候，你的孩子在電梯中跟你說他想要大便。在網路上跟朋友組隊打線上遊戲的時候，你的孩子跑來亂按你的鍵盤，有時直接關掉你的電腦。出門玩得很累時，你的孩子在回家的半路上睡著，你要負責大包小包行李之外，還要把孩子搬回家。」陳木榮醫師表示，這就是養小孩的日常，「他是個孩子，他不是沈重的包袱。」

▲教育示意圖。（圖／CFP）

陳木榮醫師進一步指出，如果你自認為沒辦法忍受這些事情，那你還不適合當爸爸媽媽，「如果你會因為上面這些事情毒打你的孩子，你可能不適合當人。」在PO文最後，他也打趣地說，「如果你要吃肉圓不會自己去買，連肉圓沒加辣這種小鳥事也可以扁小孩，那......對不起，因為柚子醫師不能罵髒話，所以上面那句話沒辦法寫完。」

這則PO文引發網友共鳴，不少人紛紛留言補充，「還有工作忙到爆炸時，小孩發燒只能硬著頭皮跟主管請假。已經到餐廳準備要點餐，小孩突然大哭鬧不想吃飯，只好跟服務生說抱歉下次再來。」「最重要的還沒寫吧，沒有性生活。」「小孩真的很愛在妳整裝出門 ，然後在電梯裡說：媽媽，我要尿尿！！！！！」

也有網友指出，「有了小孩，就是要多了責任+責任，是沉重的但也是開心的。」「心態沒有調整好，沒做好準備時，那就做好防護措施，父母是一份不能辭職的工作，只要一旦應徵上了，就是要做到蓋棺那一刻，沒有為什麼，這就是父母該做的事。」

另外，新北市政府警察局留言表示，「柚子醫師，沒寫完的，我們警察機關會讓這樣的暴力受到懲罰。當然，沒有人生下來就懂得怎麼當父母，我們都在學習。有機會也邀請您和我們警察局對談啊！#譴責並打擊暴力」

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