硬屎5分鐘暢通！醫獨授「5大通便穴位」超實用...便秘網友快學

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點評: 有便秘困擾的網友一定要試！



▲你也有硬屎卡肛門拉不出來的困擾嗎？（圖／達志／示意圖）

圖、文／健談

過年難免大魚大肉或作息不正常，要是蔬菜與水份攝取不足或是太晚睡，很容易引發便秘問題。長庚紀念醫院中醫內兒科高定一主治醫師表示，排便不順時，除了早睡、多喝水並增加蔬果攝取量之外，也可嘗試按摩手部與腹部的穴道，促進腸胃正常蠕動並改善便秘問題。



▲醫師傳授5大通便穴位，一按有助促進腸胃蠕動。（圖／健談授權提供）

改善便秘的關鍵穴位包括：

1.魚際穴：位於手掌心，大拇指第一掌骨中點，掌心與掌背交界處。

2.支溝穴：手腕背面橫紋上方3寸（約4指併攏寬度），位於手前臂兩骨間凹陷處。

3.曲池穴：手肘彎曲，手肘外側肘橫紋末端處。

4.氣海穴：腹部中線，肚臍下方1.5寸（約食、中2指併攏寬度）處。

5.天樞穴：位於肚臍左右各2寸（約2拇指寬）處。

高定一醫師表示，上述穴位可用拇指順時針畫圈按壓，力道適中、按摩後有微熱感即可；每天按摩數次，每次約5至10分鐘，也可搭配適度溫熱敷（以不燙傷為度），有助於促進腸胃蠕動、改善便秘問題。

便秘相關問題，建議諮詢「家醫科、肝膽腸胃科、中醫」

諮詢專家：長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師高定一醫師

本文經授權轉自：健談