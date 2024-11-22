血便是痔瘡or大腸癌？醫曝「最大差別」：恐兩者都有

▲痔瘡和大腸癌都可能拉出血便，該如何區分許多民眾霧煞煞。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

過去有不少醫師分享，有患者「把血便當痔瘡」，最後被診斷為大腸癌的悲劇。痔瘡和大腸腫瘤造成的血便該如何區分？對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，一旦排出的血便混雜奇怪黏液及腥臭味，且經常發生，就得小心「可能不是單純痔瘡」。她提醒，每年都能抓到1～2位「合併痔瘡與直腸癌」的患者，當出血超過2週未止，應就醫檢查。

鍾雲霓醫師在《健康晚點名》節目中透露，時常有患者帶著糞便照片到診間，請她協助判斷「這顏色對不對？」讓她哭笑不得。她表示，血便究竟是痔瘡還是大腸癌，其實患者本身很難分辨，原因在於痔瘡與低位的腸癌腫瘤位置很接近，因此當解出鮮紅色的血便，可能是癌症，也可能是痔瘡所導致，甚至可能兩者都有。

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▲當排出血便超過2週，就是警訊了。（示意圖／Pixabay）

鍾雲霓表示，大腸在體內呈現ㄇ字型、長度約150公分，而越上段的病灶所流出來的血會越暗，因為混雜著黏液，越靠近肛門則越鮮紅。她說明，一旦發現血便帶著奇怪黏液及腥臭味，這常常出血的狀況恐不是單純的痔瘡；若排便時有痛感就更不擔心是癌症，或是沒有痛感、僅有單純鮮紅色的血，滴在馬桶裡或擦拭時有一灘血，比較像是痔瘡出血，可以稍微安心。

鍾雲霓坦言，每年都會揪出1～2位患者為合併痔瘡與直腸癌。她也提醒，當排出血便超過2週，且老是驚覺「怎麼還是常常有？」建議就醫檢查找出病因，自己也能更放心。

▲排便習慣改變、有裡急後重感，以及發現糞便越來越細，小心是大腸癌警訊。（示意圖／記者林緯平攝）

鍾雲霓曾在YouTube頻道《早安健康》的衛教影片中盤點大腸癌「5大警訊」要盡快做大腸鏡檢查。首先，當發覺排便出血，或是在沒有特別減重的狀態下，半年內體重掉了5～8公斤就得留意，可能是腸道裡有個腫瘤在醞釀中。

鍾雲霓接著說，還有排便習慣的改變（便祕或腹瀉），若原本排便很順暢，卻突然莫名地腹瀉，甚至還帶有血水，一般而言可能是息肉或腫瘤；反之若平常容易腹瀉者，便祕開始變得嚴重，也代表可能有個腫瘤正悄悄長大，把「腸道塞住了」因而引發便祕。

再來則是會有裡急後重感，鍾雲霓說，這是因為腫瘤已大到把腸道堵住，導致想大卻大不出來的窘境。另外，當發現從某個時間點開始，糞便變得越來越細，恐也是腸道裡有異物堵住的徵兆，造成製造出的糞便只剩一半的通道可過。