不只公部門！研究揭「1族群」被霸凌率飆90%　新來的更慘

▲研究指出，有90%的急重症醫護人員自爆被職場霸凌過。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

近日勞動部、疾管署職場霸凌案連環爆，點燃國人怒火！胸腔暨重症醫師黃軒指出，職場霸凌就是利用管理權的濫用行為，目的在於使對方感到壓力或痛苦。他根據研究表示，基層員工是職場霸凌的主要受害者，發生率約25到30%；令人跌破眼鏡的是，一項研究發現，急重症的醫護人員，有90%自認被職場霸凌過，尤其是新進人員更慘。

黃軒醫師在粉專發文說明，職場霸凌可分為「直接霸凌（如使被霸凌者身體受傷或死亡）」、「間接霸凌（如使被霸凌者社會孤立、阻礙支援）」，這些行為可能對被霸凌者造成心理壓力和工作效率下降。

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黃軒說，在不同國家、不同文化與不同職位中，職場霸凌的發生率也存在差異，他就職業別整理出以下的研究資料：

1.管理層（中高層主管）：

研究顯示，約有10到20%的管理層人員，曾遭受職場霸凌，這可能源於「上級對下級」的權力控制或高壓績效要求。



2.基層員工：

基層員工是職場霸凌的主要受害者，發生率約25到30%。由於他們在組織中的權力有限，容易受到來自主管或同事的「不公平對待」。



3.業務人員：

業務人員面臨的職場霸凌發生率約20到25%，主要因績效壓力，導致主管會對其進行「情緒勒索或羞辱」。



4.技術人員：

技術人員的職場霸凌發生率約15到20%，可能來自主管或其他部門的「不當批評」或將「失敗歸咎於技術團隊」。

5.客服人員：

客服人員的職場霸凌發生率最高，約30到35%，他們經常遭遇來自「內部和外部的霸凌」，包括不合理的指責或公開批評。

▼客服人員時常遭遇內、外部霸凌夾擊。（示意圖／本報資料照）

6.創意或設計人員：

創意人員的職場霸凌發生率約20到25%，可能是來自主管或同事「不尊重創意想法」或否定專業能力。

7.醫療與護理人員：

醫護人員是職場霸凌的「高風險群體」，發生率約30到40%，霸凌來源包括醫療團隊內部的層級壓力、病患或家屬的情緒發洩，以及繁重工作的責備。



另一篇研究報告顯示，尤其是急重症的醫護人員，90%自認有被職場霸凌過，尤其是新進人員。這些被霸凌的醫護人員有61.7%的人被發現其工作效率也下降了。

8.教育人員：

教育工作者的職場霸凌發生率約25到30%，可能面臨來自管理層或家長的不當對待，如績效要求過高或公開批評。

國際勞工組織報告指出，教育職場霸凌常是被「隱晦不報」的，若長期處於職場霸凌的環境，輕者影響工作表現，重者則導致情緒憂鬱，對其身心健康造成重大傷害。

9.自由職業者與外包人員：

自由職業者的職場霸凌發生率約為15到20%，由於「工作不穩定性」，容易遭受來自雇主或合作夥伴的霸凌，如拖延付款或不合理的工作要求。

10.非營利組織與志工人員：

這些職位的職場霸凌發生率約20到25%，霸凌常以情緒勒索形式出現，因為員工或志工可能基於「使命驅動而難以拒絕」過度要求。

為了預防和應對霸凌問題，黃軒表示，WHO建議應改善工作組織、提供安保措施、培訓和支持員工，以及事件發生後要迅速反應，包括鼓勵報告、記錄和監控所有事件；確保投訴和申訴程序的保密性；監測暴力趨勢和預防措施的有效性。這些措施目的在為工作者提供安全的工作環境，減少霸凌暴力和騷擾事件的發生。