不滿「波波醫」遭汙名　國際牙醫聯盟：學歷合法「別因私利扭曲」

▲國際牙醫聯盟理事長林宗億醫師。（圖／林宗億提供）

記者洪巧藍／台北報導

波波醫師爭議持續，本土小牙醫聯盟將於周日上街抗議，反對政府以偏鄉需求為由，為國外學歷牙醫師開後門。國際牙醫聯盟理事長林宗億今（22）日表示，出國就讀醫學系符合《醫師法》規定，國外學歷也經嚴格審查，而偏鄉計畫是為充實偏鄉牙醫量能，且由本土牙醫優先選填，本土牙醫團體不應為自己利益損及偏鄉民眾權益。

波波女醫鬧出人命遭起訴後，台灣學生赴波蘭就讀醫學院爭議再次受到關注，連賴清德總統都出面表態，衛福部則召開記者會說明以及與本土小牙醫面對面會談，衛福部長邱泰源表示偏鄉計畫暫時不納入國外學歷。不過，本土小牙醫聯盟仍表不滿，周日將上街抗議。

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林宗億今日說明，本土小牙醫聯盟訴求有諸多錯誤資訊，偏鄉計畫目標為充實偏鄉牙醫量能，規則十分清楚，就是由本土牙醫師優先選填，絕非小牙醫聯盟所說本土牙醫無法選填。

根據衛福部統計，台灣牙醫資源78%集中在六都，目前仍有209個鄉鎮為牙醫缺乏地區，其中55個鄉鎮更是全無牙醫。林宗億指出，考量全民健康福祉，完全認同衛福部計畫順序，由本土牙醫開始，也歡迎考量蒼生福祉有志的本土牙醫優先選填，「額滿我們無法選填，我們都甘之如飴」，但請小牙醫聯盟切勿自己不填，同時又不讓偏鄉牙醫量能充實，不應如此罔顧偏鄉地區的國人健康。

林宗億表示，《醫師法》已修正通過，自112年後未來將不會再有海歸醫師，小牙醫聯盟請勿引用錯誤資訊恫嚇國人未來將有更多、無限的海歸醫學生。他語重心長地說，「我們願貢獻所學，到偏鄉去貢獻給我們所熱愛的台灣社會，小牙醫聯盟切勿犧牲偏鄉國人健康，無視國人健康需求！」

對於網路流傳波波醫師名單，林宗億痛批「依法出國留學，又不是滔天大罪不應如此被獵巫網路霸凌！」民國112年前至九大區域留學的學生，是依據立法院修訂的《醫師法》合法出國留學，學歷採認也是依教育部訂定「大學辦理國外學歷採認辦法」，並非本土小牙醫所謂「放水」，呼籲主管機關依法讓這些學生回國順利應考並實習完畢，政府應以國人健康與福祉為優先考量，不要讓任何團體因自身利益而曲解法令。