秋冬公費疫苗左流右新+長者肺鏈　馬偕智慧藥櫃免久等還防打錯針

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬要打的公費疫苗多，包含新冠JN.1疫苗、流感疫苗，年長者還有肺炎鏈球菌疫苗要接種，因為可以同時在不同部位接種，一次要打多種疫苗的情況也增加。馬偕醫院特別引進智能藥櫃，外型有如販賣機，民眾在醫師評估之後就可以持藥單完成批價，直接到注射室接受一站式服務，減少病人排隊領藥等候的時間。

今年冬季流感疫情有較嚴重跡象，根據疾管署最新統計，本流感季自10月1日起截至11月18日累積219例流感併發重症病例，其中34例死亡，重症死亡數雙創十年同期最高，且死亡個案都沒有接種流感疫苗。另一方面，新冠疫情也恐再一波流行。

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馬偕醫院為服務更多施打流感疫苗的民眾，特別引進智能藥櫃，民眾經醫師評估後，手持本院「流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗」的藥單，完成批價後就可直接到注射室接受一站式服務。

馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，為保障民眾的健康，並減少傳染病流行的機會，除了流感之外，包括新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗都可以在醫師評估健康狀況後，讓病人「同一時間、不同部位」施打，以增加對身體的保護力。

依過往紀錄，10月1日起平均每天流感疫苗施打量為150支，其中以公費占 97%最多，自費3%，新冠肺炎疫苗則9支/天、肺炎鏈球菌約為每日12支。

▲智慧藥櫃有如自動販賣機，有能低溫安全保存藥品、掃描藥單條碼精準取藥等優點。（圖／馬偕醫院提供）

陳智芳表示，引進智能藥櫃最重要的目的，是藥師經由雲端系統可以即時得知使用量後完成補貨，並透過智能藥櫃與醫院系統整合，當民眾持三樣疫苗的藥單時，可以直接到一樓注射室施打疫苗，減少在醫院停留時間。

目前智能藥櫃置放於門診注射室內，為確保智能藥櫃內溫度的穩定性，也安裝溫度監測儀，以確認針劑在攝氏2-8°C的恆溫狀態下放置。當護理師掃描藥單條碼後，螢幕呈現的藥品序號、藥品外觀、保存期限與病人資料讓護理師一目瞭然，取藥記錄並會同步上傳雲端資料庫，讓藥劑部後台即時掌握使用情況。

陳智芳表示，智能藥櫃內部共有36個艙道，每個艙道可依藥品大小放置8-14個，就像自動販賣機的概念，可以安全存放、精準取藥，為病人節省等待時間，也減少藥師及護理師人工處理資料的時間，是智能化醫療的具體展現。