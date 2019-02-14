氣喘擅停藥恐變肺病　醫提「擺脫類固醇7關鍵」先用藥再說！

▲氣喘需要使用吸入性類固醇控制病情，但台灣仍有很多患者不配合規律用藥。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

不少人對「類固醇」有很大的排斥，尤其是氣喘患者因不想長期使用類固醇，只有當不舒服有症狀時才使用氣喘藥物，甚至自行停藥，認為這樣可以減少依賴性 。但醫師指出，這種做法反而容易讓氣喘復發，甚至惡化成慢性肺病，若想停用類固醇就是「要使用類固醇」。

台北市立聯合醫院陽明院區胸膣內科蘇一峰主治醫師指出，門診常遇到氣喘患者都在問「如何才能停掉類固醇？」其實氣喘患者停止類固醇治療並非不可能，除了要配合醫師做治療之外，最忌諱的就是自己亂停藥，日常生活中也要知道誘發原因，如香菸、塵螨、花粉、黴菌等。

蘇一峰提醒，氣喘患者要遠離不必要的過敏刺激，室內使用空氣清淨機，定時打掃清洗環境、地毯、窗簾、布料傢俱、絨毛玩具等，室內環境須保持通風乾燥，濕度宜控制在50%至60%之間，避免塵螨及黴菌滋生。

蘇一峰強調，氣喘患者平時應聽從醫師指示規律用藥，氣喘穩定時也必須要在醫師許可下才能停藥，切勿自行停藥，家中也必須準備緊急藥物，如有不舒服的症狀，要馬上使用氣喘救急藥物並且就醫，平常則須注意過敏物質、空氣汙染與菸害，才能避免氣喘發作產生生命危險。而對於停用類固醇，蘇一峰也提出7大關鍵。

▲氣喘患者若不規律用藥，容易讓氣喘復發，甚至惡化成慢性肺病。（圖／記者黃克翔攝）

1.配合醫師治療

台灣許多氣喘患者常常不願意規律使用藥物，但氣喘最忌諱的就是斷斷續續治療，自動停用藥物反而會造成反覆咳嗽、呼吸道症狀惡化，久了之後就會造成呼吸道不可逆的破壞，演變成慢性肺病。

2.使用類固醇、才能停止類固醇

「使用吸入類固醇才能減少口服類固醇」是氣喘治療的關鍵。氣喘所使用的吸入型類固醇藥物主要作用在肺部為主，而劑量更只有口服類固醇的百分之一，因此對全身的副作用很小，可放心使用，且許多研究都指出，規律使用吸入類固醇更能減少口服類固醇的使用機會。

3.不含類固醇新藥可輔助治療重度氣喘

近年已經有非類固醇的藥物可以當治療的輔助，如長效支氣管擴張劑、氣喘標靶治療生物製劑，都能改善重度氣喘患者的持續發作，只要好好接受治療就能得到不錯的控制。

4.了解誘發氣喘原因

患者必須從每一次的急性發作中，注意自己對那些物質過敏，一般來說常見的過敏原有「塵螨、花粉、黴菌、蟑螂、寵物的毛髮與灰塵；室內的二手菸與三手菸和蚊香、燒香、油漆、香水、殺蟲劑」等化學物的吸入，此外，室外的空氣汙染也常常是促使氣喘發作的原因。

▲「使用吸入類固醇才能減少口服類固醇」是氣喘治療的關鍵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

5.治療引發氣喘發作的共病症

許多共病症已經被發現會增加氣喘的發作與發生，如過敏性鼻炎、鼻竇炎、心臟病、胃食道逆流和肥胖等等，這些共病症會加重且誘發氣喘發作，如果只治療氣喘不處理共病症，只會讓氣喘藥物越用越重，反而加重類固醇的劑量。

6.確認吸入藥物使用是否正確

臨床上發現許多氣喘患者，雖然有使用吸入藥物來控制氣喘，但是因為使用方式不正確，使得大部分吸入的藥物都留在口腔，無法達到肺部，患者應跟醫師討論自己吸入藥物使用的方式是否正確，才能減少口服類固醇的使用。

7.氣喘診斷的正確性

臨床曾有人被當作是氣喘被治療了半年，後來才發現原來是氣管裡長了肺癌，也曾有患者對藥物使用無效，經過詳細檢查發現是心臟衰竭，而不是氣喘。若在持續正確用藥且避免過敏原的條件下，仍然反覆發作難以控制，就要小小思考氣喘診斷的正確性，因為許多其他疾病也常常以咳喘當作表現，譬如：肺癌、心臟病等。