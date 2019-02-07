熬夜狂自摸「眼睛會抗議」　小心假性近視、眼充血全上身！

▲打麻將是過年必做休閒娛樂，但要適度讓眼睛休息，避免眼疾上身。（示意圖／記者陳致平攝）

記者趙于婷／台北報導

不少民眾在農曆春節期間都會暴飲暴食或熬夜打麻將，醫師提醒，以圍爐吃火鍋加喝酒小酌來說，其實非常容易讓血壓升高，導致眼白血管破裂的眼睛出血；另外，熬夜不睡覺打麻將，除了有可能造成假性近視、頭痛等症狀，若一直配戴隱形眼鏡，也可能造成眼睛充血。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，過年期間眼部疾病特別多，不管是燃放鞭炮被炸傷或是被沖天炮、仙女棒灰燼侵入眼睛等案例都有，也常見糖尿病患因過年沒好好控制血糖，造成眼底視網膜病變，最常見的就是眼白血管破裂，變成「兔寶寶紅眼」。另外，熬夜打麻將、打手遊也會造成眼睛痠痛及青少年假性近視增加，眼睛也容易發紅。

「一樣是紅眼，症狀卻大不同！」陳瑩山說明，眼睛發紅的情形一般來說是「結膜充血」，是眼睛結膜上的微血管擴張，有很多原因會引起，如隱形眼鏡配戴過久，造成角膜缺氧，導致結膜上要負責送氧氣到角膜的微血管出現代償性擴張；或是眼睛太過乾燥、過敏性結膜炎或慢性結膜炎也會讓結膜充血，通常與乾眼，過敏或細菌感染有關。

▲醫師提醒，年節期間千萬別熬夜打麻將，以免假性近視上門。（圖／達志示意圖）

若是眼睛出血，稱為結膜下出血，白眼球會出現整片的留鮮紅血塊，有可能是外力撞擊、高血壓或糖尿病患因血管脆弱出血。陳瑩山強調，若出血後沒有視力模糊或疼痛症狀，基本上兩週內會被身體自然吸收，但過年最常見的就是因為飲食不正常，導致疾病控制不良，如糖尿病患血糖控制不好，年節過後很多病患會有眼底出血或黃斑部水腫，進而損害視力。

陳瑩山建議，年節期間千萬別熬夜打麻將，尤其是隱形眼鏡族，糖尿病患若眼睛紅也要注意血糖、血壓的控制狀況，小心血糖、血壓太高導致眼睛血管破裂，高血壓患者也要小心火鍋加酒讓血壓上升的危險，保持作息正常。

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