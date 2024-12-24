「病毒界葉問」恐1傳10　醫揭症狀

▲疾管署表示，今年累計19例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲。（圖／資料照／翻攝疾管署網站）



記者陳俊宏／綜合報導

國內出現麻疹群聚！疾病管制署日前公布國內新增4起麻疹病例。醫師提醒，麻疹可1人傳染10人，根本是「病毒界的葉問」，感染初期症狀如同感冒，包括發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀；發燒3~4天後，口腔黏膜上會出現柯氏斑點。

「新莊波力親子診所」23日在臉書發文表示，麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，主要經由空氣、飛沫、鼻咽分泌物傳染。

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新莊波力親子診所指出，麻疹病毒能在空氣中維持2小時的感染力，且傳染力強大，走過路過就可能被傳染，甚至1人傳染10人，根本是病毒界的葉問。

文中提到，麻疹感染初期症狀如同感冒，包括發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀；發燒3~4天後，口腔黏膜上會出現柯氏斑點；感染7~18天後，從耳朵開始發疹，並擴散至臉和全身，並持續4~7天；嬰幼兒罹患麻疹可能併發耳炎、肺炎與腦炎，致死率高達5%~10%。

▼疾管署說明麻疹預防。（圖／疾管署提供）



診所說，麻疹患者應隔離，避免傳染給家人，除了按時服用抗病毒藥物，也可以多補充維生素A、維生素B，增強抵抗力；而得過麻疹的人具有終身免疫力，接種MMR疫苗是最好的預防，1歲以上嬰幼兒配合公費疫苗接種2劑。

疾管署日前公布國內新增4起麻疹病例，是先前越南探親境外移入個案就醫時3名接觸者，分別是護理人員、陪病家屬、清潔人員，另有一名同班機旅客也確診，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診。針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。

疾管署說明，今年累計19例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，10例為國內感染病例（含4起群聚），另9例為境外移入病例，其中3例為航空器感染，其餘感染國家分別為越南2例、馬來西亞2例、泰國及柬埔寨各1例；今年國內感染及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例，均為5年同期最高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大；民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。