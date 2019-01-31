「肌少症」30歲警報！3大自我檢測法曝光　毛巾擰不乾很危險...

▲復健科醫師建議，可透過「擰毛巾」自行檢測是否肌少症上身。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

台灣正式邁入高齡社會，除了大家都知道的骨質疏鬆之外，「肌少症」也越來越受重視。醫師指出，肌肉質量會在30歲開始減少，到了60、70歲左右就可能發展成有感的症狀，如步速緩慢、握力減少，平時也可以用「擰毛巾、手握小腿」等3個方式自我檢驗是否肌少症上身。

台北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師鄧筑文指出，肌少症是肌肉質量減少並伴隨著肌肉功能喪失，除了和衰老有直接相關，也和內分泌疾病如胰島素阻抗較高、長期臥床缺乏活動等有關，而肌少症患者日後也較容易出現跌倒、失能，一旦罹患內科或外科疾病，也會有較多的併發症和較高的死亡率。

▲肌少症是正常老化現象，可藉由運動和營養補充減緩流失速度。（圖／達志示意圖）

診斷指標中最重要的兩項，第一個是「步速緩慢」，每秒無法行走超過0.8公尺；第二則是「握力減少」，亞洲男性握力小於26公斤，女性小於18公斤，即為有問題，當這兩項症狀出現任一項，建議可就醫安排測量肌肉質量相關檢查。

肌少症是正常老化現象，不需過於慌張，只要經由適當的運動及營養補充，就可減緩肌肉流失、維持肌肉的功能。鄧筑文建議，可多做伸展運動、有氧運動及阻力訓練，高階班可再加上平衡訓練。

而營養部分則要補充優質蛋白質和維生素D。鄧筑文強調，目前研究最多的為白胺酸，白胺酸是一種必需胺基酸，和肌肉合成高度相關，蛋白質的補充建議還是從日常飲食著手，如增加蛋豆魚肉類的均衡攝取。

【3方式自我檢測肌少症】

1.一般四線道馬路時，從綠燈亮起就開始過，仍過不完就代表有步速過慢的問題。

2.「毛巾擰不乾」就是握力不足。

3.「兩手虎口張開圍圈」圍住小腿最粗處，若能圍住則可能代表肌肉質量不足。

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