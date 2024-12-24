想減肥就喝它！　綠茶、紅茶、烏龍茶好處一次看

▲綠茶。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣人很愛喝茶，劉博仁營養功能醫學專家分享，喝綠茶、紅茶和烏龍茶的好處，想減肥或促進代謝，可選綠茶或烏龍茶。他也提醒，避免空腹喝茶，以免刺激胃部，而容易焦慮或失眠的人請控制量。

劉博仁23日在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書發文，分享以下資訊：

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►綠茶

製作是不發酵的，製作過程中以蒸氣或烘焙方式固定茶葉，保留茶葉中的天然成分，富含兒茶素（EGCG等多酚類物質），具有強抗氧化性。

兒茶素有助於降低壞膽固醇（LDL），改善血管功能，EGCG在細胞研究中顯示抑制腫瘤生長的作用，促進脂肪氧化，有助於體重管理。抗氧化物質可能減少阿茲海默症、帕金森氏症的風險。

►烏龍茶

是半發酵茶，介於綠茶與紅茶之間，發酵程度影響香氣，從清爽到濃郁皆有，含中等濃度的多酚、茶氨酸及咖啡因。

可提高脂肪代謝率，研究顯示可能幫助控制體重。某些研究顯示，烏龍茶可能改善胰島素敏感性，也可能改善濕疹等皮膚狀況。

▼烏龍茶。（達志／示意圖）



►紅茶

是全發酵茶，氧化完全，茶葉轉化為紅褐色，多酚氧化生成茶黃素和茶紅素，抗氧化性稍低於綠茶。

茶黃素和茶紅素有助於降血壓，改善膽固醇水平，也可促進腸道健康，特別是在防止腸道菌群失調方面。

▼紅茶。（示意圖／CFP）

劉博仁指出，綠茶、烏龍茶、紅茶其中營養成分共同特性，包括含多酚類化合物（抗氧化物質），如兒茶素、黃酮類，提供咖啡因以及茶鹼，能提升注意力和警覺性，富含茶氨酸，具有放鬆和抗壓效果。

劉博仁建議，可以根據個人喜好、健康需求及茶葉新鮮度選擇適合的茶，例如想減肥或促進代謝，可選綠茶或烏龍茶；喜歡濃郁口感或支持心臟健康，可以選紅茶；而下午和晚上要喝的話，請選擇低咖啡因的烏龍茶或紅茶。

劉博仁提醒，重要是避免空腹喝茶，以免刺激胃部，而容易焦慮或失眠的人請控制量，還有就是不要加糖喔。