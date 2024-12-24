20歲女做大腸鏡　醫一看：我真的嚇到了

▲醫師說，清腸不佳，鋸齒狀息肉常常被糞水蓋住。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，最近一名20歲女子做腸胃鏡檢查，「大腸鏡一檢查，我真的嚇到了，裡面大腸有超過20顆以上的息肉，而且每一顆都是又大又扁平，很難切除，全部都是一種有強烈癌化風險的鋸齒狀息肉。」

林相宏23日在臉書說，20歲要不要做大腸鏡？小心大腸癌隱形殺手──「鋸齒狀息肉症候群」（serrated polyposis syndrome）；該20歲女性因最近常胃痛，一直打嗝，肚子也常脹氣，但排便平常是很正常的，家族也有強烈癌症病史，媽媽甲狀腺癌、外婆乳癌、外公腎臟癌。

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林相宏表示，「大腸鏡一檢查，我真的嚇到了，裡面大腸有超過20顆以上的息肉，而且每一顆都是又大又扁平，很難切除，全部都是一種有強烈癌化風險的鋸齒狀息肉。」

▼醫師提到，息肉又扁又平，很像正常大腸黏膜或皺褶。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）



林相宏指出，女子罹患的是一種叫鋸齒狀息肉症候群，這個疾病的病因還不是很清楚，只知道該病有很明顯的家族遺傳因素，往往有基因的突變（BRAF KRAS MLH1 mutation，MSI），因有超過5成家族史都有大腸癌，一輩子罹患大腸癌的機率也大約有2成。

林相宏提到，為什麼該病是大腸癌隱形殺手？因這種病患的息肉有幾個特色，很難被發現，息肉又扁又平，很像正常大腸黏膜或是皺褶，往往在很深的大腸（盲腸、上升結腸），息肉常被糞水蓋住（mucous cap），清腸不佳，幾乎看不到，糞便潛血幾乎驗不到（準確度只有5-10%）。

林相宏說，以上幾個因素常常讓醫師忽略了，造就一種病叫「間隔大腸癌」，就是上次大腸鏡檢查正常，卻在「3-5年內」發現罹患大腸癌；如何克服呢？除了良好的清腸衛教，醫師的經驗訓練外，需要搭配高階的大腸鏡（增強內視鏡、內視鏡特殊窄頻影像技術NBI），來細心仔細檢查。

▼醫師表示，診斷需搭配良好儀器與技術。圖為AI大腸鏡。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）



至於怎麼治療？林相宏表示，這種疾病占了所有大腸癌中的1-2成，這種息肉有非常高的癌化風險，所有大於0.5公分的息肉都建議要切除乾淨，切除後每1-2年都要追蹤大腸鏡；有些嚴重的病患息肉過多過大，無法用大腸鏡切除乾淨，甚至要接受大腸切除手術，以預防未來的大腸癌。

如果有家人得到怎麼辦？林相宏指出，根據統計，如果一等血親有家族史，終生罹患大腸癌的機率是正常人的5倍，所以幾個原則，至少40歲開始大腸鏡篩檢，早於罹患大腸癌家人10年開始檢查（家人40歲大腸癌，你30歲開始檢查）；罹患鋸齒狀息肉症候群年紀開始檢查（家人40歲診斷鋸齒狀息肉症候群，你40歲開始檢查）。

林相宏提到，雖然說健康的生活飲食是預防大腸癌的好方法，不過，這幾年健檢的心得體質還是占了很大部分，因為常常夫妻健檢完，太太都會很生氣說，「為什麼先生又菸又酒，東西還亂吃，息肉比我還少」；所以除了個人因素，請關心一下家族的癌症病史，或許是你著手預防癌症開始。

▼醫師表示，治療鋸齒狀息肉，需要大腸鏡一顆一顆切除。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）

