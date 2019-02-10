過年狂嗑「堅果」甲狀腺受不了　她吃到「脖子囊腫」爆長

▲一名女性因為堅果健康，過年狂吃不忌口，沒想到加速甲狀腺囊腫生長。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

「堅果」是過年常見且相對健康的零食，但並不是人人都適合吃！醫師指出，每年過年後，很多甲狀腺患者都會變得不穩定，甚至病情加重，一問之下才發現，幾乎都是因為過年沒注意飲食，更有人認為堅果健康，所以不忌口，沒想到堅果的高熱量食品，可能會影響甲狀腺患者的病情。

中醫師周宗翰指出，過去就曾遇過一名患有甲狀腺亢進的女性，平時用西藥穩定控制症狀，因認為堅果健康，所以過年吃了不少堅果當零食，結果發現脖子上的囊腫日益長大，且心悸頻率越來越頻繁，就醫才知道是吃太多堅果惹禍。

甲狀腺患者春節地雷食物就是加工過的堅果類！周宗翰說，這類食品不只有堅果，包括核桃、花生、葵花籽、杏仁、松子、開心果、瓜子等都是，加工過的堅果有調味料，果仁脆香爽口，常常讓人一吃就停不下口，但堅果仁是高脂肪食品，吃太多會導致熱量攝入暴增，脂肪通過糖化異生作用轉化為葡萄糖，造成血糖升高，也會刺激甲狀腺囊腫。

▲醫師提醒，健康的堅果其實是高熱量食品，過量攝取反而會增加身體負擔。（圖／達志示意圖）

另外，春節最常吃的臘肉等加工肉品、罐頭肉以及醃製水果，醃製醬菜、還有乾燥蔬菜也是隱形兇手。周宗翰指出，中醫認為過於燥熱的食物，會影響甲狀腺分泌穩定，過度加工的化工合成物也會干擾甲狀腺功能、人體內分泌以及新陳代謝系統。

周宗翰強調，甲狀腺異常就像是個不聽話的小孩，飲食控制是有必要的，平時不宜攝取過多含碘的食物，如海鮮、海帶、昆布、紫菜等，也要避免過多刺激性飲料，如咖啡、茶、酒等，最安全的做法是任何東西都不要吃過量，並且保持規律運動與正常作息，還有適當的宣洩壓力。

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