麻疹再添兩例！今年累積病例已創五年同期新高　

▲麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（1）日一口氣公布國內新增2例麻疹確定病例，總計國內已有8例麻疹個案，為5年同期新高。值得注意的是，這兩例個案感染可能都與越南相關，其中一名50多歲女性個案雖無出國史，檢出病毒型別與越南相同，感染原因尚在釐清，而她在可傳染期間，1月20日、23日下午曾經到台中東勢區黃昏市場活動，提醒同時段於當地活動的民眾應做自主健康管理。

疾管署副署長羅一鈞表示，兩例個案分別是北部30多歲男性以及中部50多歲女性，其中30多歲男性於去年12月中旬至越南平陽省工作，今年1月23日發病、26日出疹，並曾於當地醫院就醫，29日入境返國後因腹瀉症狀就醫，經通報檢驗確診為境外移入病例。

疾管署已經掌握他所搭乘的立榮航空B7030航班，框列附近座位以及機組人員共23人為密切接觸者進行健康追蹤，至於外籍人士也將透過國際衛生條例國家對口單位通知相關國家。

至於50多歲女性，近期無國內外旅遊史，1月12日發病、21日出疹，於第4次就醫時通報並檢驗確診，病毒基因型為D8，由於與今年越南境外移入病例相同，疾管署懷疑有可能是遭到境外移入的無症狀者感染。

目前調查該女性主要活動範圍為家中與市場，已框列相關接觸者80人，將監測至2月12日，疾管署也公布活動史，提醒曾於同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請戴口罩儘速就醫。

疾管署統計，今年截至目前累計8例麻疹確定病例，其中6例境外移入，感染國家為菲律賓3例及越南3例；2例國內感染。而越南自2018年12月疫情上升，去年累計病例數為前年10倍以上，病例主要發生於河內及胡志明市等大城市，以及北部山區省份。

目前為麻疹好發季節，近期國際間亦持續有麻疹疫情，疾管署再次呼籲，民眾應按時帶家中幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑疫苗。