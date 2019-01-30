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情侶狂放閃！單身狗認證「最討厭節日Top5」...情人節算什麼

點評:就算非單身，遇到過年的三姑六婆也覺得超煩～
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滑手機,無聊,厭世。（圖／記者李佳蓉攝）
▲單身的你，一年單中最討厭哪個節日的到來？（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

春節9天連假即將到來，單身狗返鄉過年，最怕遇到的就是親友們的「關切」，而除了惱人的過年以外，一年當中還有哪些節日讓單身男女避之唯恐不及？婚戀交友App《SweetRing》針對使用者調查，統整出讓單身網友們「恨之入骨的節日Top5」，每每到了這些日子，單身就成為頭號公敵，毫無棲身之地。尤其一年當中最難熬的月份莫過於12月，當情人們幸福過耶誕、跨年時，沒人約的你只能落寞一路落寞到新年嗎？

農曆春節各路親戚都會到家吃年夜飯、拜年，原本看似和樂融融、能凝聚一家人感情的溫馨時光，卻被一群八婆們親手毀了嗎？根據交友App《SweetRing》公布的票選結果發現，農曆新年成為單身男女最討厭的節日第1名，特別是來自三姑六婆的親切問候，還有爸媽關愛的催婚壓力，實在讓人白眼翻到後腦勺無限次，尤其最怕聽到「有對象嗎？」、「怎麼還不結婚？」、「一定是你眼光太高啦！」、「我幫你介紹」，逼得單身未婚者好想離開地球表面，天天厭世臉以對。

單身狗認證「最討厭節日Top5」！（圖／《SweetRing》提供）
▲單身網友們票選最討厭的節日Top5。（圖／《SweetRing》提供）

調查也發現，另一個全家團聚的母親節，也被單身者票選為不喜歡的節日第2名，面對媽媽散發母愛的臉龐，溫柔的關懷，仍然讓人感受到排山倒海而來的壓力。此外，第3、第4名分別為聖誕節和跨年，「落單的戀人最怕過節」，陳奕迅唱出單身者們過節的無奈，特別是耶誕和跨年相隔不到一週，看見街上情侶倒數、慶祝，全身神經都會被挑撥的異常敏感，也越覺得落寞。一路從年尾憂鬱到新年初，讓12月成為單身族認為最難熬的月份，心累到只想就此蒸發。

第5名則為情人節，其中包括西洋情人節跟七夕情人節，戀人們大肆釋放閃光，到處都是雙雙對對，單身狗混在其中更顯得形孤影隻格格不入，只能被迫當邊緣人。退無可退只能躲在家裡打電動、耍廢，一心期盼著戀情的到來，好想趕快脫離單身啊！

單身貴族最討厭的節日Top5：

第5名：西洋情人節、七夕情人節
第4名：跨年
第3名：聖誕節
第2名：母親節
第1名：農曆新年

關鍵字： 兩性 愛情健康 情侶 放閃 節日 SweetRing 單身
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