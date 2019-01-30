水餃墊不夠！A奶新娘「狂纏封箱膠」擠出C罩杯辣乳　下場醫喊慘



▲新娘為穿禮服漂亮、好看，使用封箱膠帶「造山」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／綜合報導



女生愛美總是無所不用其極，尤其是在一生只有一次的結婚當天，為成為最美新娘，瘋狂減肥、避免曬黑，但要如何在穿上婚紗時，露出雪白美背、纖細長腿和渾圓美乳，常常考驗著新秘的功力。為了讓一名罩杯小A的新娘，穿上禮服時能展現出爆乳好身材，除了穿Newbra外、狂塞水餃墊外，新秘竟拿出「終極武器」猛纏，殊不知悶了一整晚撕下後，雙乳紅腫發癢，後果奇慘無比。

皮膚科醫師蔡逸姍在《醫師好辣》節目中分享，愛美卻付出慘痛代價的案例，為了能讓一名A奶新娘，在婚禮當天能「撐起」禮服，當最美公主，負責疏化的新秘開啟了「造山運動」，除了拿出Newbra、水餃墊猛塞，還出動「終極武器」－咖啡色封箱膠帶，狂纏猛捆好幾圈，終於讓新娘擠出波濤洶湧的C罩杯。但新娘雙乳一路從早上8點「悶」的晚上，斯下膠帶後胸口卻奇癢無比，引發嚴重過敏讓她拼命的抓。



▲為了止癢，女子狂擦家中止癢藥結果超慘。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

蔡逸姍說，當皮膚癢時，人們的第一個反應都會從家中翻箱倒櫃，找些止癢藥膏來擦，孰料不擦還好，一擦卻崩潰！因為女子肌膚已被抓傷，擦上藥膏後傷口刺刺熱熱又癢，而癢的感覺卻時不時蓋過刺熱感，讓女子覺得「擦不夠」，又猛塗止癢藥膏，「整個胸部已經從小A腫脹B了」。她因辦完婚禮隔天直飛法國度蜜月，來不及看醫生，返國後胸部腫脹又抓傷，細菌感染引起發炎，最後靠著吃抗生素才控制病情，為成最美新娘落得皮肉痛，就連蜜月也跟著泡湯了，實在得不償失。