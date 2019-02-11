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天氣乾燥也會流鼻血？！　按壓鼻中膈才能有效止血

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▲不要再塞衛生紙往後仰了，你知道流鼻血的正確處理方法嗎？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

鼻子。（圖／示意圖／達志影像）

▲若一個人習慣性地去摳或破損黏膜，包括鼻子遭撞擊和外傷，流鼻血發生的機率是高的。（圖／示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導　影、圖／播吧

流鼻血不要再往後仰啦！每個人一定都有流鼻血的經驗，尤其當遇到兩孔直流更是恐怖，但你知道正確的止鼻血方法嗎？跟著蒼藍鴿的做法，就能有效地讓血不再尷尬地從鼻孔流出來。

▲天氣轉為寒冷，不少體質較敏感的人，皮膚很快的出現乾燥及過敏反應。（示意圖／取自LibreStock網路）

 ▲乾燥的天氣也會促使黏膜變得乾燥，也會容易流鼻血。（示意圖／取自LibreStock網路）

蒼藍鴿表示，人鼻腔的血液供應很豐富，特別是鼻中膈兩側的靜脈（微血管）叢，有幾個情況下流鼻血發生的機率會比較高，其中過敏性鼻炎患者要注意，因為他們的鼻黏膜相對脆弱，所以就會比較容易流鼻血。此外，天氣的變化可能導致流鼻血，蒼藍鴿說，乾燥的氣候也會促使黏膜變得乾燥，更容易受傷，假如一個人習慣性地去摳或破損黏膜，包括鼻子遭撞擊和外傷，流鼻血發生的機率是高的。

 ▲鼻子。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲流鼻血千萬別讓頭向後仰，這樣的動作可能會造成鼻血後流嗆進氣管，嚴重的話會導致吸入性肺炎。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

當遇到流鼻血時，首先頭要往前傾，血流出來是正常的，蒼藍鴿說，千萬別讓頭向後仰，試圖把血吸進去，這樣的動作可能會造成鼻血後流嗆進氣管，嚴重的話會導致吸入性肺炎。接著，壓迫止血是很關鍵的步驟，用壓鼻樑硬骨下面軟軟的鼻中膈（鼻翼），正確方法由鼻子側面往內壓，緊緊壓住扁的地方，時間控制在五到十分鐘即可，這樣才能有效地止血。

蒼藍鴿提醒，冰敷只是輔助性的治療，若壓了十五分鐘血還不止的話，建議還是去看醫生，這可能需要耳鼻喉科做進一步的診斷。

蒼藍鴿的醫學天地，我是一位小醫師，希望讓更多人了解生活中的醫學，現有經營：粉絲團YouTube頻道

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關鍵字： 蒼藍鴿的醫學天地 流鼻血 過敏性鼻炎 壓迫止血 往前傾 鼻翼
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