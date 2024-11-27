吃豆腐「多1步驟」加速脂肪排泄！　營養師認證

▲凍豆腐含有的酸性物質，可破壞人體脂肪。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「凍豆腐」是吃火鍋不可或缺的食材之一，它的營養價值連專家都說讚！營養師夏子雯說，板豆腐經過冷凍後，就會成為凍豆腐，經此步驟使其含水量減少，營養密度與蛋白質含量皆提升。此外，她也提到，豆腐經冷凍後會產生一種可破壞人體脂肪的酸性物質，能加速脂肪排泄，但千萬別把它丟進麻辣鍋中，小心越吃越胖。

你也喜歡吃凍豆腐嗎？營養師夏子雯在粉專分享，平時可將用不完的板豆腐直接切小塊、放入冷凍庫，能延長保存期限，等到下次需要凍豆腐料理時，可直接取出使用。她說，凍豆腐是由板豆腐經冷凍的產物，所以在未冷凍前、同一塊豆腐營養價值不變，但經過冷凍後，凍豆腐的含水量減少，在同重量下營養密度相對較高，蛋白質含量也是。

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夏子雯接著說，經過冷凍的豆腐，會產生一種酸性物質，不僅能破壞人體脂肪、加速脂肪排泄，且因蛋白質比例高，攝取足夠的量還能提升新陳代謝、控制體重。

▲別把凍豆腐丟入麻辣鍋湯底，否則會越吃越胖。（示意圖／本報資料照）

凍豆腐營養雖豐富，但夏子雯提醒，如果把凍豆腐丟進麻辣鍋中，其多孔的結構會把麻辣湯的油脂「全部吸進去」，反而會增加熱量攝取、越來越胖。她建議，應選擇清淡的烹調方式，才能真正發揮凍豆腐的健康優勢。

營養醫學專家劉博仁醫師曾分析，豆腐的蛋白質，可支撐胃部的飽足感，延長胃排空的時間，相對會減少澱粉、油脂類等高熱量食物攝取的慾望。另外，很多人為了減重節食，導致蛋白質攝取不足，反而造成肌少症，讓脂肪有迅速復胖的機會，當肌少症發生，可能連帶引發骨質疏鬆，提高骨折機率。蛋白質缺少也可能導致腎臟出問題，造成水腫，還可能使皮膚發炎、指甲變脆弱、頭髮稀疏易斷，也容易感染或感冒。