喝一碗就爆表！6種湯品「鈉含量超高」　醫示警少碰

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▲麻辣鍋湯底鈉含量高，喝一碗就超標。（示意圖／記者黃士原攝）

圖、文／潮健康／張語希營養師

冬天最受歡迎的餐點，莫過於各種鍋類和湯品。但你知道嗎？其中暗藏的鈉含量超乎想像的高，多喝一碗就可能使每天的鈉含量攝取超標！根據衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，也就是約6公克的鹽分。鈉攝取過量會導致高血壓，進而升高中風、心臟病等心腦血管疾病的風險；統計更顯示有10%的心血管死亡病例，死因都與鈉含量攝取過量有很大的關係！

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以下列舉常見的冬日補品鈉含量比較（以一碗325ml為標準）：

1.薑母鴨：鈉含量約為1350毫克，約喝2碗就會超標。

2.羊肉爐：約為1200毫克，喝2碗即達最高攝取量。

3.十全大補湯：約為1150毫克，喝2碗就會超過標準。

4.藥膳排骨：約為1145毫克，喝2碗就會超標。

5.羹類：1600毫克，喝1.5碗就好，以免超標。

6.麻辣鍋：約為2500毫克，1碗湯就會超過標準。

連調味堅果也可能是大地雷！營養師揭6大「高鈉隱藏版食物」

不只是火鍋湯底，其他生活中經常接觸到的「隱藏版」高鈉食品，也要特別注意攝取量，以免影響身體健康：

．健康低鈉鹽：健康低鈉鹽雖然含有的鈉離子較少，但調味如果覺得不夠鹹而添加過量，依然容易使鈉離子攝取過多。

．麵食類：為了賦予本身沒有味道的麵食類濃郁的風味，無論是湯麵或乾麵，鈉含量通常都會很驚人，尤其油炸過的泡麵類更要注意攝取份量。

．起司：不要小看一小塊起司，當中已含有許多鈉離子！如果再加上漢堡排、肉醬等等高脂食物一起食用，一餐的鈉含量恐怕將「突破天際」。

．加工類食品：如包子或水餃等包餡食物，在加工過程當中已加入許多鹽巴做調味，如果食用時再沾醬一同品嚐，鈉離子攝取量會再增高。

．調味堅果、肉乾：別認為堅果或肉乾比較健康就可以大肆食用！兩者都有較高的鈉含量，如果因為「太涮嘴」而過量食用，也很容易使鈉含量超標。

．運動飲料：為了快速補充運動流失的離子，運動飲料當中往往添加許多鈉離子，對於運動量較少的族群反而會造成身體負擔。

最後，盡量選擇含有豐富蔬菜、蛋白質和營養的湯品，如蔬菜湯、豆腐湯、雞湯等。記得控制鹽的使用量，以降低鈉攝取量，維持心臟和血壓的健康。

本文經授權轉自：潮健康《不只火鍋湯底鈉含量高！ 營養師揭6大「隱藏版地雷」：連堅果類也上榜》

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