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北市4校周六開設疫苗接種站　開放學生補打、2對象免費打

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛生局呼籲，呼吸道傳染病好發季節來臨前要盡快接種疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

北市衛生局和教育局為方便學生補接種流感及新冠疫苗，於11月30日（周六）上午9至12時，在大安區銘傳國小、萬華區西門國小、內湖區西湖國小及北投區明德國小等4所學校開設假日流感及新冠疫苗免費接種站，符合公費疫苗接種資格者可多加利用。

台北市衛生局疾管科科長張惠美指出，截至11月25日止北市已接種公費流感疫苗逾60萬劑、新冠疫苗9.2萬劑，有鑑於多數學生尚未接種新冠JN.1疫苗，加上部分學生因故無法配合校內流感疫苗接種時程，因此周六增設4場校園公費流感及新冠疫苗免費接種站，當日也開放50歲以上民眾接種流感疫苗及6歲以上民眾接種新冠疫苗。

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根據台北市衛生局統計，10月1日至11月25日累計確診18例流感併發重症，個案皆具有慢性病史，其中72.2%為65歲以上長者、88.9 %尚未接種流感疫苗；另累計確診11例新冠併發重症，其中90.9%為65歲以上長者。

張惠美呼籲，接種疫苗後約需2周才能產生保護力，呼吸道傳染病好發季節來臨前，儘快帶家中幼兒、學生及長輩接種流感及新冠疫苗，2種疫苗可同時於不同部位接種或間隔任何時間接種。

北市衛生局提醒，民眾前往校園接種站接種疫苗需攜帶健保卡，如學生補接種流感疫苗另應攜帶學校開立「補接種通知單」，接種新冠疫苗則免持單；另台北市立聯合醫院附設12區院外門診部11月30日前持續提供周六上午免費疫苗接種專診，民眾可多加利用。

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關鍵字： 北市衛生局 疫苗 流感 新冠疫苗

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