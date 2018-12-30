小孩發燒是疾病嗎？專家教你退燒藥怎麼吃

▲購買藥物時你是否發現包裝上總會出現兩種名字，而在詢問藥物時到底該用哪一個名字呢？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

▲每一次去藥局都不知道要怎麼詢問藥物，其實只要記住成分名就不會錯了。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／生活中心 影、圖／播吧

購買藥物時你是否發現包裝上總會出現兩種名字，一個是成分名，一個是商品名，而在詢問藥物時到底該用哪一個名字呢？蒼藍鴿這裡要給你揭密，下次去藥局不再尷尬難開口。

▲在和醫療人員溝通時要用成分名，因為不同藥廠製做的藥物名字並不一致。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

以小孩最常用的兩種退燒藥為例，一個叫安佳熱（成分名：Acetaminophen）；另一個叫馬蓋先（成分名：Ibuprofen），蒼藍鴿說，建議在和醫療人員溝通時要用成分名，因為不同藥廠製做的藥物名字並不一致，商品名字可以有很多種，但成分名只會有一種。

▲同一種藥物的使用間隔要四到六小時，不同的藥物只要一小時就行了。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蒼藍鴿指出，Ibuprofen 退燒藥的效果會比較好，比較適合給耳溫大於39度的小朋友，但傷胃的副作用也會比較大，對胃比較敏感的孩子，可以吃點食物再服用。若要兩種藥物搭配使用，蒼藍鴿表示，同一種藥物的使用間隔要四到六小時，但像這兩種不同退燒藥的話，使用間隔只要一小時就行。

▲退了燒病不見得就會好，疾病有它的自然病程，父母可以做的是留心觀察以便做出最好的輔助治療。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當小朋友被病毒或細菌感染，身體就會引起發燒機制做抵抗，蒼藍鴿強調，發燒是一種症狀，並不是疾病，而退燒的目的是要讓小朋友比較舒服，退燒後他的食慾和體力也會恢復，他比較願意吃東西，也就不容易脫水了。但是，如果小朋友退燒後仍是處於倦怠情形，父母就要特別留意，這可能是比較嚴重的感染。蒼藍鴿提醒，退了燒病不見得就會好，疾病有它的自然病程，父母可以做的是留心觀察以便做出最好的輔助治療。

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