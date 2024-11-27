ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

醫警告：冷死人是真的！　突冒「7症狀」別拖了

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師指出，低溫容易發生猝死的悲劇。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今年第一波大陸冷氣團報到，將影響到周六，北台灣局部空曠地區恐出現9～10度低溫。胸腔暨重症醫師黃軒發文示警，天氣一變冷，猝死事件將會發生，並強調「冷死人這句話是真的！」一旦出現突然胸痛或胸悶、呼吸困難或氣急促、感覺異常疲倦或有頭暈、冒冷汗等異常症狀應立即就醫。他也分享「5招自保法」度過寒冬、遠離健康威脅。

關於天冷為何容易猝死？黃軒說明，寒冷會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓急升，會增加心臟負擔，誘發急性心肌梗塞或腦血管疾病；再者，天冷會降低血液流速，當血液變得濃稠，容易形成血栓阻塞血管；對於長者及患有高血壓、糖尿病或心臟病者，因心血管功能較脆弱，更難以適應寒冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲心血管疾病,心臟,心肌梗塞。（圖／CFP）

▲血管收縮造成血壓上升、血液濃稠，使得心血管疾病好發於天冷時刻。（示意圖／視覺中國）

黃軒也分享5招實用的保暖技巧，快學起來以安全過冬：

1.穿著合適

可採取「分層穿衣法」，選擇保暖內衣，搭配羊毛或羽絨外套，保持身體溫暖且不悶熱；此外，還要注意四肢保暖，腳部與手部因末梢血液循環差，可穿厚襪子與手套，必要時使用暖暖包。

2.室內保暖

建議將室內溫度維持在20～24°C，尤其夜間睡眠時不要過低；也要避免冷風直吹，確保窗戶緊閉或使用遮風設施，必要時開暖氣或空調。

3.飲食調節

多喝熱湯、薑茶，攝取高熱量且易消化的食物，提升身體熱量；另補充如維生素C、E等營養素，有助於增強免疫力。

4.適度運動

每天進行簡單的伸展或室內活動能促進血液循環，但要避免過於劇烈的運動，避免因心臟負荷過重而引發危險。

5.慢性病患者必留意

• 定期監測血壓與血糖：特別是早晨時段，這是心血管事件高峰期。
• 按時服藥：勿因節日或天氣影響而中斷治療。
• 隨身攜帶急救藥物：如硝酸甘油或速效降壓藥。

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

關鍵字： 黃軒醫師 低溫 心血管疾病 猝死 醫藥新聞 胸痛 胸悶 呼吸困難 異常疲倦 頭暈 冒冷汗 保暖

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣生技產業如何成為下一座護國神山？學者專家揭示挑戰與突破之道

最容易偷吃「11種渣男」心理特質曝！　專家：他們能性愛分開

他喉嚨暴痛3天！醫驚見「幾乎塞住了」　曝棘手病因：只能切開

喝一碗就爆表！6種湯品「鈉含量超高」　醫示警少碰

省錢不開暖氣？專家曝「冷死比熱死更多」　室溫低於18度恐腦中風

台大兒醫「迪士尼治療中心」啟用　史迪奇、艾莎陪孩子看病

林昱珉不是吃檳榔！醫曝「2大關鍵」示警：恐罹口腔癌

北市4校周六開設疫苗接種站　開放學生補打、2對象免費打

35歲女吃減肥藥「癲癇送急診」　醫曝2成分惹禍：導致嚴重低血鉀

醫警告：冷死人是真的！　突冒「7症狀」別拖了

讀者迴響

回到最上面