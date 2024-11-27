醫警告：冷死人是真的！　突冒「7症狀」別拖了

▲醫師指出，低溫容易發生猝死的悲劇。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今年第一波大陸冷氣團報到，將影響到周六，北台灣局部空曠地區恐出現9～10度低溫。胸腔暨重症醫師黃軒發文示警，天氣一變冷，猝死事件將會發生，並強調「冷死人這句話是真的！」一旦出現突然胸痛或胸悶、呼吸困難或氣急促、感覺異常疲倦或有頭暈、冒冷汗等異常症狀應立即就醫。他也分享「5招自保法」度過寒冬、遠離健康威脅。

關於天冷為何容易猝死？黃軒說明，寒冷會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓急升，會增加心臟負擔，誘發急性心肌梗塞或腦血管疾病；再者，天冷會降低血液流速，當血液變得濃稠，容易形成血栓阻塞血管；對於長者及患有高血壓、糖尿病或心臟病者，因心血管功能較脆弱，更難以適應寒冷。

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▲血管收縮造成血壓上升、血液濃稠，使得心血管疾病好發於天冷時刻。（示意圖／視覺中國）

黃軒也分享5招實用的保暖技巧，快學起來以安全過冬：

1.穿著合適

可採取「分層穿衣法」，選擇保暖內衣，搭配羊毛或羽絨外套，保持身體溫暖且不悶熱；此外，還要注意四肢保暖，腳部與手部因末梢血液循環差，可穿厚襪子與手套，必要時使用暖暖包。

2.室內保暖

建議將室內溫度維持在20～24°C，尤其夜間睡眠時不要過低；也要避免冷風直吹，確保窗戶緊閉或使用遮風設施，必要時開暖氣或空調。

3.飲食調節

多喝熱湯、薑茶，攝取高熱量且易消化的食物，提升身體熱量；另補充如維生素C、E等營養素，有助於增強免疫力。

4.適度運動

每天進行簡單的伸展或室內活動能促進血液循環，但要避免過於劇烈的運動，避免因心臟負荷過重而引發危險。

5.慢性病患者必留意

• 定期監測血壓與血糖：特別是早晨時段，這是心血管事件高峰期。

• 按時服藥：勿因節日或天氣影響而中斷治療。

• 隨身攜帶急救藥物：如硝酸甘油或速效降壓藥。