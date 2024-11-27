他喉嚨暴痛3天！醫驚見「幾乎塞住了」　曝棘手病因：只能切開

▲男子喉嚨痛到無法忍受，轉至急診只能切開引流膿瘍了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

千萬別小看喉嚨痛！一名33歲男子求診時自述喉嚨劇痛、吞嚥困難，一開始還不在意，沒想到連續熬夜操勞工作下越來越痛，甚至痛到無法吞、連呼吸都費力。經醫師李典憲診斷，患者有嚴重的「扁桃腺周圍膿瘍」幾乎塞住整個口咽部，因擔心有上呼吸道阻塞窒息的風險，緊急將他轉至醫院急診，立即被收住院並切開引流膿瘍、加以抗生素治療。

「喉嚨扁桃腺周圍膿瘍可能會致命！」耳鼻喉科醫師李典憲在粉專分享，上個月底遇到一名喉嚨暴痛3天的男子，看起來很虛弱，講話就像「含滷蛋」般、口齒不清，要替他檢查口腔時，嘴巴只能微微張開，竟發現右側有非常嚴重的扁桃腺周圍膿瘍，幾乎塞住整個口咽部。

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▲▼經過醫師檢查，發現男子扁桃腺周圍膿瘍「整個呼吸道被壓迫到只剩一半」。（圖／李典憲醫師授權提供）

李典憲表示，因擔心膿瘍會往下堵塞男子的呼吸道，當下以內視鏡檢查他的咽喉部，卻驚見其側咽壁都腫起來了，整個呼吸道被壓迫到只剩一半。後又怕患者有上呼吸道阻塞窒息的風險，立即將他轉診至醫學中心急診，經電腦斷層一掃，發現是右邊扁桃腺周圍膿瘍合併右側側咽間隙膿瘍，需立即收住院，並請外科醫師切開引流膿瘍，加上抗生素治療。

李典憲說明，扁桃腺周圍膿瘍是最常見的頭頸部感染，目前認為與扁桃腺旁的唾液腺阻塞發炎、感染有關，其他危險因子包括抽菸、牙周疾病。提到臨床症狀，醫師表示，其主要以喉嚨劇痛、吞嚥困難為主，身體檢查時則會發現患者嘴巴打不開、說話不清楚，軟齶非常腫脹造成懸雍垂偏移等等。

「扁桃腺周圍膿瘍很有可能會往下延伸，造成側頸部感染，壓迫呼吸道造成生命危險。」李典憲示警。他指出，其治療方式主要以口服抗生素合併細針引流，透過治療1週後，多數的感染都能獲得控制，一旦發現患者有脫水、呼吸困難或口服藥物治療無效時，則建議住院進一步治療，包括點滴抗生素及外科切開膿瘍引流。

李典憲也提醒，喉嚨痛千萬別輕忽是小感冒，若症狀持續，建議就醫詳細檢查，並適度地休息，避免免疫力低下引發後續嚴重的感染及併發症。