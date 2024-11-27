台大兒醫「迪士尼治療中心」啟用　史迪奇、艾莎陪孩子看病

▲台大醫院兒童醫院迪士尼主題兒童門診治療中心正式啟用，治療中心外長廊上的更充滿迪士尼角色壁貼。（圖／迪士尼提供）

記者洪巧藍／台北報導

迪士尼一直是許多小朋友的夢想，許多喜愛的角色可以為他們帶來勇氣，台大兒童醫院迪士尼主題兒童門診治療中心今日起正式啟用，四周滿是迪士尼經典角色與故事，甚至是病床天花板也有設計巧思，讓病童在病床接受治療時可以看到心目中夢幻偶像，不僅擺脫傳統治療空間的緊繃與冰冷感，更成功舒緩病童們的焦慮與恐懼，勇敢面對治療。

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▲台大醫院兒童醫院迪士尼主題兒童門診治療中心，減輕小朋友接受治療時的恐懼。（圖／迪士尼提供）

台大兒童醫院今年創立10周年，在Make-A-Wish Taiwan喜願協會與華特迪士尼公司支持下，台大兒醫迪士尼主題兒童門診治療中心全新落成。以手扶梯上的成長圓圈揭開序幕，熟悉的好朋友《玩具總動員》的胡迪與巴斯光年，以及《冰雪奇緣》的艾莎與安娜歡迎小朋友們來到。

門診中心內以淡藍色為基調，雲朵設計的造型壁貼上有《星際寶貝》史迪奇、《大英雄天團》杯麵、宇宙天團《星際異攻隊》以及迪士尼經典《阿拉丁》的阿拉丁與茉莉公主徜徉天際。另一面海浪造型則由《海洋奇緣》的莫娜與毛伊、《海底總動員》的尼莫與多莉帶著孩子們悠遊汪洋之中。

▲▼台大醫院兒童醫院迪士尼主題兒童門診治療中心正式啟用。（圖／迪士尼提供）

天花板上更充滿巧思，皮克斯經典《天外奇蹟》以及《怪獸電力公司》雙人組融入設計，讓孩童躺在診療床時可以看到最喜愛的角色，轉移治療時的緊張感。此外，醫護人員也可利用迪士尼角色互動卡片，在治療過程中與病童互動，分散其注意力以緩解治療時的緊張與恐懼。

台大兒童醫院院長李旺祚分享，迪士尼是台灣小朋友最好的朋友，治療室是兒童最害怕的地方，當接受治療的同時可以看到心目中夢幻偶像，感受迪士尼經典角色的正向溫暖力量，進而勇敢的去面對各種治療，而不再感到害怕。

台大醫院院長吳明賢笑稱，我們也曾經是小孩，看到穿白衣的人就開始哭，這個計劃對兒童醫院相當重要。透過重新打造治療室加上迪士尼元素帶來歡樂氣息，讓這些病童在這樣環境減少痛苦，增加他們抵抗疾病的勇氣。

▲台大醫院兒童醫院迪士尼主題兒童門診治療中心。（圖／迪士尼提供）

今日由台灣雷鬼創作人Matzka瑪斯卡以及金曲獎最佳新人Makav真愛擔任勇敢大使出席啟用記者會；大家的好朋友米奇與米妮也驚喜現身、共襄盛舉，探訪病房鼓勵正在和疾病對抗的孩童與其家屬，期盼他們從中得到正向且溫暖的力量。

迪士尼兒醫計畫持續在台拓展，活潑的迪士尼經典角色與故事，不僅擺脫傳統治療空間的緊繃與冰冷感，更成功舒緩病童們的焦慮與恐懼。迪士尼兒童醫院計畫係由迪士尼幻想工程師率領全球專家共同打造，以觸人心弦的故事及豐富多元的經典動畫角色，構築溫馨、歡樂的治療空間，重新塑造病童與及家屬的入院體驗。

▲迪士尼主題兒童門診治療中心讓小朋友可以仰望喜愛的角色。（圖／迪士尼提供）