35歲女吃減肥藥「癲癇送急診」　醫曝2成分惹禍：導致嚴重低血鉀

▲醫師提醒，過快的減重方式會導致肌肉流失、營養不良。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一位35歲女性因減重停滯，吃了同事介紹號稱一個月能瘦10公斤的減重藥，沒想到服用一周出現嚴重嘔吐腹瀉，被家人發現意識不清，全身抽搐、肌肉僵硬倒在臥室內，送到急診發現是癲癇。醫師指出，當電解質平衡被打破時，身體可能出現多種異常症狀，癲癇就是常見併發症之一。

減重醫師陳威龍在臉書粉專發文表示，該名患者半年前因為減重停滯，聽同事介紹有款減重藥物效果很好，號稱一個月可以瘦10公斤，就跟著購買並自行服用，一周後出現嚴重嘔吐、腹瀉和食欲不振，接著頭暈、精神恍惚，全身無力。

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經醫院做血液檢查後，發現她的電解質多項異常，低血鉀（2.6 mmol/L，正常3.5-5.0 mmol/L）、低血鈉（128 mmol/L）、低血氯，並出現代謝性鹼中毒，心電圖檢查也顯示異常，疑似因嚴重低血鉀所引起。

陳威龍說，根據症狀及血液檢查推測，個案吃的減重藥物可能含有大量的「利尿劑」和「瀉藥」，這些藥物會過度排泄體內的水分和電解質，電解質失調造成嘔吐，更進一步惡化電解質的平衡合併嚴重脫水，造成代謝性鹼中毒併發癲癇，住院兩個多星期才順利出院。

陳威龍提醒，減重就是少吃的觀念並不正確，過快的減重方式會導致肌肉流失、營養不良、新陳代謝減慢，甚至免疫失調，另外，睡眠不足和壓力過大會導致皮質醇過度分泌，造成血糖波動，影響胰島素的分泌，也容易造成脂肪的囤積，穩定漸進的減重速度也有助於良好生活習慣的養成，更是不復胖重要的關鍵。