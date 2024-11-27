最容易偷吃「11種渣男」心理特質曝！　專家：他們能性愛分開

▲心理師透露，很多男性在情感出軌時，認為只要不被發現就不會傷害關係。（示意圖／ETtoday資料照）

文／心理師林萃芬

Netflix影集《影后》中薛仕凌飾演的李子齊，因無法面對妻子薛亞之的成功而選擇出軌，其形象恰恰呼應了專業心理諮商師林萃芬所歸納的「極度渴望受人歡迎」的危險型人格特質。從表面看來，李子齊是個和藹可親、待人溫柔的形象，但在婚姻中卻因自卑與不安而逐漸疏離妻子，最終選擇了背叛—試圖透過外遇重建自我認同，甚至藉此宣洩內心的壓力。

薛亞之的故事揭示了伴侶之間微妙的心理失衡：她為了滿足李子齊的需求，逐漸迷失自我，直到劇情高潮處她在崩潰中喊出關於出軌的真相，完成了自我覺醒。這樣的情節反映了現實中很多人面對感情破裂時的心路歷程——對關係中的失衡，選擇外遇以重拾尊嚴與控制感。而這也正是心理諮商與人際關係研究中最常見的議題之一：外遇背後，究竟隱藏了多少不可言喻的心理狀態？

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專業心理諮商師林萃芬指出，李子齊的選擇其實可以在心理學上找到許多對應的解釋。在情感出軌的案例中，男性的心理模式與行為類型多種多樣，從自我觀感的提升到深層的不安與叛逆，每一個動機背後都隱藏著不容忽視的心理現象。

林萃芬在其著作《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中提到，諮商過程中發現，男性在情感出軌時，通常認為只要不被發現就可以不傷害關係，並且許多人將出軌視為一次性的紓解，或者是純粹的意外，尤其是在沒有投入太多感情的情況下，認為這樣是可以被原諒的。

▲很多男性即使與另一半感情很好，仍會外遇。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

林萃芬揭露男性外遇心理，親密關係中的危險信號是什麼？

專業心理諮商師林萃芬指出，男性在情感出軌時，無論是在工作或生活上受到的干擾都相對較低。他們通常能公私分明、性愛分開，這也解釋了為何許多男性即使與伴侶的關係良好，仍會選擇外遇。

林萃芬進一步說明，男性開始感到困擾的原因，往往來自第三者的需求逐漸增加。當第三者渴望更多的親密與承諾，並試圖改變彼此之間的互動遊戲規則時，男性便會面臨壓力，不再能簡單地享受這段關係的快樂，而必須進行溝通與應對。

透過多年的觀察與輔導經驗，林萃芬歸納出男性情感出軌的幾種類型，這些類型反映了男性在面對情感需求與外遇關係時的不同態度與應對策略。她針對親密關係中潛藏的危險類型提出了深入見解，解析了導致某些男性在親密關係中容易出軌的原因與心理特質。

危險類型1：極度渴望受人歡迎的人

自戀的男性往往誤以為全世界的女性都會被他吸引。為了博得異性的目光，他們投入大量精力在外表的修飾上。然而，這些男性通常把所有注意力集中在「自我表現」和「受人愛慕」上，導致他們缺乏對他人感受的關注，甚至不會設身處地為別人著想。當這類人腳踏多條船時，他們並不認為這樣的行為會對伴侶造成傷害。對他們來說，感情關係的核心在於吸引與被吸引，一旦確認對方愛上自己，就會迅速結束這段關係。

這些自戀型情人通常擁有和藹可親的外貌，並對所有異性慷慨親切，但唯獨對已經付出感情的女性卻不再熱情。實際上，他們極度渴望受人喜愛，唯有被他人接受才能獲得自我肯定，這使得他們不斷追求別人的關注。

危險類型2：用「性征服」來提升「自我觀感」的人

有些男性透過挑戰困難的任務來提升自我觀感，例如幫助別人解決問題。然而，另一類男性則通過「性征服」來彰顯自己的男子氣概。他們會努力讓伴侶愛上自己，一旦確認對方的感情已臣服，就會進一步控制對方。為了證明自己擁有情感的主導權，這些男性有時甚至會無情地提出分手，只為了看見對方的痛苦，這樣的行為讓他們感到自己十分強大。

這類男性如同好大喜功的國王，喜歡炫耀自己的戰利品，並享受別人對其征服能力的羨慕和嫉妒。

危險類型3：外遇重建男性雄風

根據國外的研究，收入低於伴侶或經濟上依賴伴侶的男性，其外遇比例最高，達到15%。這是因為依賴另一半的情況威脅到了他們的「男性形象」，而外遇成為重振雄風的一種方式。

▲有些男性把情人當玩具，不會顧慮對方感受。（示意圖／免費圖庫pexels）

危險類型4：把情人當玩具的人

有些男性把情人視為玩具，對於新鮮事物充滿好奇。一旦有新的目標出現，他們會立刻投入其中，當失去興趣後，便迅速轉移注意力。他們的戀愛態度就像玩物，對於伴侶的情感並不珍惜，也不會顧慮對方的感受。

危險類型5：罹患「性愛成癮症」的人

「性愛成癮症」患者的症狀包括無法控制對性愛的渴求，隨時隨地想著與性相關的事物，並對人際關係造成嚴重干擾。這些人往往不自知自己患有這種成癮症狀，也無法理解自身行為的根源。

危險類型6：處於中年危機、心理叛逆的人

許多男性在面臨人生危機時，可能突然覺得過去都為別人而活，於是決定追求自我渴望與慾望。中年叛逆的能量極為強大，常常摧毀家庭甚至放棄過去所有的努力。

危險類型7：習慣分散「感情風險」的人

這類男性因缺乏安全感，習慣性地分散感情風險，無法將情感投注在單一對象上。他們總是準備好多位候補情人，以便在主要關係失敗時，能夠立刻得到安慰。

▲有些男性無法拒絕他人的感情，最後讓自己陷入兩難。（示意圖／Pakutaso）

危險類型8：不懂拒絕的人

有些男性不是故意花心，而是因為無法拒絕他人的感情，導致伴侶數量不斷增加，最終讓自己陷入兩難境地。這種情況下，他們通常會感到壓力巨大，難以自拔。

危險類型9：報復對方的人

有些男性因伴侶拒絕親密關係或其他問題，選擇通過外遇來平衡自己的慾望或作為懲罰手段。

危險類型10：經常交際應酬的人

頻繁的社交應酬可能導致男性假戲真做，與社交場合中的對象發展出感情，這種情況常在不知不覺中發生。

危險類型11：有「戀母情結」或「肛門期過度縱慾」的人

根據佛洛伊德的理論，人的性態度與肛門期有關，如果在肛門期階段父母過於放縱，孩子未來容易過度縱慾。另外，幼年時期的三角關係中，若存在未解的「戀母情結」，在成年後可能轉化為無法控制的力量，促使男性發生外遇。

本文摘自：《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》／林萃芬／時報出版