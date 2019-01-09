陰部用藥膏塗臉上能治粉刺？　還吸引一堆衝藥局的人潮

▲台灣女藝人隨手把神奇藥膏塗臉上，原本有粉刺的發炎和紅腫竟然不見了！這到底是什麼藥方？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

▲美康藥膏是一個複方藥膏，但若是在未經醫師或藥師的許可下服用的話，其風險是大的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

台灣女藝人隨手把神奇藥膏塗臉上，原本有粉刺的發炎和紅腫竟然不見了！這到底是什麼藥方？這個新聞在社群媒體上被大肆報導，更吸引一堆衝藥局的人潮，但在醫療人士眼中，這樣的行為是很危險的，請聽蒼藍鴿為你一一說明。

▲美康藥膏含有類固醇的成分，因此能抑制臉上的局部發炎狀況，但是長期使用還是會引發副作用的。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

這個藥膏的名稱叫做美康藥膏，蒼藍鴿指出，它有四種成分，其一為類固醇（Triamcinolone），這也是這位女藝人的臉上粉刺會奇蹟般消失的原因。類固醇本身就有抗發炎的功效，因此能抑制臉上的局部發炎狀況，但若是在未經醫師或藥師的許可下服用的話，其風險是大的，蒼藍鴿說，一般敷用在臉上的類固醇會以最弱效做選擇，因為臉相對是身體很薄的皮膚，長期塗在上面自然會引發副作用，包括皮膚薄到能看見血管、免疫系統被抑制，以及更容易被感染。

▲美康藥膏裡面有一種抗生素（Neomycin），它是大部人對過敏性皮膚炎的誘發主因 ，原本小小的濕疹也可能會演變成嚴重的過敏。（示意圖／達志影像）

美康藥膏的第二和第三個成分都是抗生素，蒼藍鴿表示，假如在沒有外傷的情況下用抗生素，它會連同正常菌叢也殺死，導致其他細菌或黴菌有機可乘。蒼藍鴿接著說，此藥膏的其中一個抗生素（Neomycin）會是大部人對過敏性皮膚炎的誘發主因，原本小小的濕疹可能會演變成更嚴重的過敏。

▲美康藥膏還含有專用於殺死念珠菌的抗黴菌藥，是一個很複雜的複方藥物。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

此藥膏還有一種成分，它是抗黴菌藥，蒼藍鴿說，它主要的功能是除掉念珠菌，通常用在女性陰部的感染，所以並不適用於其他抗黴菌的藥方，像是治香港腳或灰指甲。綜合以上的成分，可以知道美康藥膏是一個很複雜的複方藥物，適合給輕微皮膚病患者，好比簡單型的濕疹（單方類固醇藥膏會更妥當），或是被念珠菌感染的女性。



蒼藍鴿提醒，在未經醫師或藥師的指示下使用藥物是很危險的，即使短期看起來有改善，但長期下來受害的是自己，胡亂使用只會帶給身體不必要的副作用，所以建議還是不要亂跟風去買藥。

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