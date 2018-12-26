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小朋友發燒父母先別急　自然病程要三天、超過五天快回診

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▲家裡小孩子發燒，往往都讓父母們很是緊張，一心急著只想要讓燒快快退去。（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

發燒。（圖／達志／示意圖）

▲孩童最常見的發燒情況是病毒的感染，尤其上呼吸道較為普遍，所以會出現鼻塞、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛。（圖／達志／示意圖） 

生活中心／綜合報導　影、圖／播吧

家裡小孩子發燒，往往都讓父母們很是緊張，一心急著只想要讓燒快快退去，所以儘速就醫。要如何妥當地處理孩子發燒狀況，且聽蒼藍鴿醫師怎麼說。

▲發燒。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發燒的自然病程就是會持續兩到三天，家長可以觀察孩子的身體狀況，先不要太著急。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

蒼藍鴿指出，孩童最常見的發燒情況是病毒的感染，尤其上呼吸道較為普遍，所以會出現鼻塞、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛。另外，小孩子也可能會有腸胃道的不適，像是肚子痛或便秘。蒼藍鴿強調，這些症狀的出現有95%是因為病毒感染引起，而這一個自然病程就是會持續兩到三天，家長可以不要太著急。（但小於3個月的嬰兒是例外，一發燒請馬上就醫。）

▲玩。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲一旦孩子退燒後有精神吃和玩，沒有脫水的狀況的話，就表示他身體的免疫力已經可以消滅病毒了。（圖／取自免費圖庫PEXELS） 

在小孩發燒的過程中，家長除了可以適時地給他退燒藥，蒼藍鴿提到，觀察孩子的食慾和精神也很重要，一旦孩子退燒後有精神吃和玩，沒有脫水的狀況的話，就表示他身體的免疫力已經可以消滅病毒了，燒自然就會消退。

▲鼻涕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲孩子的燒如果一直好不起來，或是差不多要好的時候又來個高燒，有幾個身體徵兆父母可以去注意，包括耳朵痛和流黃膿鼻涕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

倘若孩子發燒超過三天還沒退，家長就需要留意了，蒼藍鴿說，病毒感染就是前面所提到的症狀，但如果在次發性細菌感染的情況下，就會變成鼻竇炎、中耳炎，甚至肺炎。蒼藍鴿補充，孩子的燒如果一直好不起來，或是差不多要好的時候又來個高燒，有幾個身體徵兆父母可以去注意，包括耳朵痛、流黃膿鼻涕（前三天屬正常，超過五天要留意）、黃膿痰、咳嗽和喘，以及一些新的症狀，這時候一定要趕快回診。

蒼藍鴿提醒，發燒前三天的自然病程不用太擔心，家長可以做一些症狀治療的補助；但超過三天的次發性細菌感染若沒有給與抗生素的治療的話，可能會比較危險。

蒼藍鴿的醫學天地，我是一位小醫師，希望讓更多人了解生活中的醫學，現有經營：粉絲團YouTube頻道

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