櫃姐長雞眼「站著像針刺」　難脫高跟鞋！醫介紹秘密武器

▲雞眼資料照。（圖／台北市聯醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

28歲的真真（化名）是名櫃姐，工作時需穿高跟鞋久站，半年多下來前足足底長出厚繭，每次走路都猶如針刺般疼痛，在同事建議下找美容師刮除厚繭，雖然當下疼痛緩解，但不久後症狀又回鍋，連站著也會痛，到皮膚科檢查確診雞眼，經藥物治療與在鞋中加裝「秘密武器」後，症狀已大為改善。

收治患者的台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，雞眼是因走路或久站造成壓力不斷刺激，導致局部區域產生倒圓錐狀角化物，造成走路疼痛，有時就算站著也會痛。門診患者以30~50歲女性居多，又以空服員、櫃姐最為常見，可能是與工作須穿高跟鞋久站有關。

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黃毓惠提到，穿高跟鞋的女性最常發生雞眼的部位有2處，一為前足足底，二為拇指側面，前者是因為高跟鞋會造成腳掌角度前傾，壓力點集中在足底，後則則是因尖頭高跟鞋長期擠壓拇指所致，建議女性出現疼痛症狀，就應減少穿高跟鞋頻率，如果工作非穿不可，也可以在患部墊中空的「甜甜圈護墊」，分散足底壓力。

黃毓惠說，皮膚科醫師在治療雞眼上，通常會先開水楊酸處方，讓病人塗在雞眼處軟化角質，但切忌擦過量，以免造成患部凹陷。有些醫師也會用刀片將增後角質消除，但因雞眼為壓力造成，就算開了刀，復發率也是100%，還是建議從改變穿鞋方式做起，能少穿高跟鞋就少穿，才不會讓雞眼頻繁發作。