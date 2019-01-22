流感疫情北重於南！單週重症57例「六成個案在苗栗以北」

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（22）日公布國內上週因類流感就診達到9萬多人次，且新增57例流感併發重症個案，再創本流感季單週新高。疾管署副署長羅一鈞指出，今年流感疫情有明顯的南北差異，苗栗以北的個案明顯增加，以上週來說就有六成患者都屬於北部地區，分析主要是受到冷氣團等影響，估計北部會較早達到疫情高峰，中南部則可能在春節以後，因為民眾南北往來，比較晚進入高峰。

疾管署監測資料顯示，上週（1月13日至1月19日）類流感門急診就診人次計94,716，較前一週上升6.2%。上週新增57例流感併發重症病例，以及3例經審查與流感相關死亡病例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，重症個案年齡分布於4個月大到98歲間，並以65歲以上（28例，佔49%）、50至64歲（19例，佔33%）兩年齡層佔多數，都檢出A型流感，以H1N1為主，七成有慢性病、九成未接種疫苗。至於死亡個案，3人年齡介於47歲至66歲，均感染H1N1，個案均有慢性病史且未接種疫苗。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞指出，觀察今年除了流行病毒自A型H3N2轉為H1N1為主，對50至64歲中壯年族群威脅增加，另觀察也發現疫情集中在北部地區，特別是苗栗以北的北北基桃苗。以上週重症個案來看，就有六成發生在北部這幾個縣市，至於台中以南、東部等地目前疫情則較緩。

羅一鈞說，預期北部會比較早達到疫情高峰，中南部則可能要到春節期間，交通南來北往，疫情比較可能高起來，由於今年疫情比較晚來，推估也會比較晚走，預期要到2月下旬才可能脫離流行。

台大醫院小兒部主任黃立民分析，今年疫情觀察有兩個重點，第一是疫情比往年要晚開始，推估感染幅度變小，疫情應該比去年、前年要輕，至於另外一個觀察點就是B型病毒在過完年以後是否會上升，造成另外一波疫情，黃立民說，過往經驗A型流感病毒流行之後會出現B型流行，目前的B還處於低點，還須密切觀察。