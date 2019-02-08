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過完年肥一圈？　快試試「加減乘除術」...保證吃不胖！

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胖,小腹。（圖／達志影像）

▲過完年肥一圈？專家祭「加減乘除減重術」教你吃不胖。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

年後體重增加不只是體態改變，更顯示健康已受到侵蝕。今年春節連假長達9天，回老家除了走訪親戚外，也免不了與朋友聚餐，專家提醒，若要避免過完年身材走鐘，一定要正確執行「加減乘除減重術」，增加蛋白質、蔬菜等攝取，減少甜食或含糖飲，每天趁機運動30分鐘，保證過完年後還能保持輕盈好身材。

台灣食品科學技術會常務理事王進崑表示，加減乘除減重術的真諦在於是否「加對」食物，魚、肉雖然是優質蛋白質，但過年期間大魚大肉，也會攝取很多油脂與膽固醇，反而不利健康。

王進崑表示，最聰明的做法應該是從乳袋白質與大豆蛋白質著手，正確蛋白質攝取應該是3餐平均，每餐20~25公克即。另一個要增加的是蔬果與蕈類，每日攝取量至少要達5份。

▲▼蛋白質,蛋,魚,早餐,午餐,水果,營養。（圖／翻攝自pixabay）

▲魚、肉雖含有優質蛋白質，但也有大量的膽固醇與油脂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

控制好「加」的變因後，接下來就要談到「減」的部分。王進崑表示，許多人在過年期間都吃得太撐了，每餐應養成七分飽習慣，少碰甜食或含糖飲，「這樣你會發現每種食物都可口好吃」。

「乘」則是找三五好友「乘」群動一動，減少坐車的時間，每天至少走路30分鐘，最後當然是要「除」去油膩的飲食習慣，避免攝取含油量多的肉類或油炸食物。若做到上述事項，加上養成每日固定時間紀錄體重的習慣，就能做到過年不發胖。

關鍵字： 年菜 台灣食品科學技術會 減重
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