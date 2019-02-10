9天連假難收心！開工不想變成「蟲」　快跟精神醫做這3招

▲收假症候群會讓許多人出現「上班一條蟲」情況。（圖／取自pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

春節連假長達9天，許多上班族一時調適不來，會出現「上班一條蟲，下班一條龍」情況。精神科醫師提醒，若有抗拒上班、早上沒精神等，可以在起床後安排適度運動，讓大腦分泌多巴胺，提高白天注意力，也要盡量吃得清淡，避免油炸食物，以免血糖飆高，白天昏昏欲睡。

開業精神科醫師楊聰財提到，收假症候群通常發生在收假後1~2周，大部份症狀為早上不想起床、到學校無法專心、白天容易疲倦，甚至晚上無法入眠，若自覺有上述情況，可用3個方法幫助改善。

1. 晨間運動

楊聰財表示，晨間體能活動可以讓大腦分泌提高白天注意力的多巴胺、增加反應力的腎上腺素、讓人不煩躁的腦內嗎啡，此外，還可以增加幫助晚上入免的血清素，可謂一舉多得。

若習慣早起的民眾，可以選擇在上班前做30分鐘晨間運動，慢跑、快走、騎腳踏車、游泳、打球都是不做的選擇，若想要多睡一點，也可在家裡做10分鐘的「大動作體操」，讓每分鐘心跳跳到110下以上。

▲早上吃香蕉可幫助提振精神。（圖／記者賴于榛攝）

2. 清淡飲食

清淡飲食除了少油、少鹽外，菜色搭配上要以植物為主，早餐尤其避免吃高油、高鹽、高糖等食物，否則會血糖飆高，上午昏昏欲睡。若沒時間自己準備早餐，也可給予香蕉、堅果、鮮奶與地中海型的彩色蔬菜等組合。

3. 感恩日記

若自覺有難以入眠等情況，回家後可先把手機等電子產品收起來，並設定規律上床或起床時間，若還是睡不著，可以在睡前寫感恩日記或心情日記，寫下放假時的快樂時光，在闔起日記本時順便「收心」，給下一個假期新的期許。