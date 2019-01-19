只關心自己！研究：從「約會時間」揪出自私人...爛對象別交往



▲研究發現，愛遲到的人「以自我為中心」。（示意圖／取自librestock網站）

文／Mr.6

為什麼有些長輩對「約時間」這件事特別敏感，比方說某人遲到，終生不錄用，相親婚事都可以取消？原來「遲到」不只是一個壞習慣，它和其他的壞習慣遠遠不同──因為，它透露了一個「祕密」。

什麼祕密？

首先學者發現，人之所以會「遲到」，是因為他的一種對未來時間的提醒機制（Time-Based Prospective Memory，簡稱TBPM）出了問題，這個機制就是，你知道你必須在「1小時」後從家裡出發，大腦就會記錄下來「1小時」，之後，大腦會主動測量1小時的時間，並在時間接近時，提醒自己，1小時到囉，你有記得要做什麼嗎？而我們之所以會遲到，就是因為大腦「算錯了」，科學家稱此事為「時間預測的偏差」（time estimation bias），因為你投入做其他事，忘了看外面的時鐘，只靠自己體內的時鐘，於是，以為現在才過了30分鐘，其實早就已經超過1個小時，遲到了！

但，為何有些人就不會遲到，有些人每次都必須遲到一點點？原本學者以為，那些不會遲到的人，肯定是大腦裡面的TBPM比較強大，讓他們可以精準的算時間。為了確認，幾年前美國華盛頓大學兩位心理學家找來了一群年輕人和老人，做了一場實驗，在學者的要求下，他們被指示必須在20分鐘拼完一張拼圖，不能拼太快，也不能拼太慢，學者有時還放背景音樂來混淆他們，而他們隨時可以要求「看時鐘」，不用客氣，盡量看──儘管如此，學者仍然發現，有些人仍會「遲到」，來不及在20分鐘時按下按鈕，有些人卻再吵、玩得再嗨，都可以準時一秒不差的「按下去」。



▲愛遲到的人就是自私，長輩也藉此奉勸「不要和這種人交往」。（示意圖／記者李佳蓉）

學者開始研究這些「不遲到的」，結果，並沒有找到他們大腦過人之處，反而，學者找到其他的東西──原來，並不是因為他們的大腦比較好，而是「恰恰相反」，就是因為他們比較不以「自己」為「中心」，知道大腦總是算錯時間，因此這些人非常的注重「外面的時鐘」，一直看時間、一直看時間，完全不仰賴、不相信、不倚靠自己體內的「內部時鐘」（internal clock），所以，他們不會遲到。

這結論雖然蠻直覺，仍給予很大的啟示，我們知道，許多遲到的人，往往也是「自私」的人，你若身邊有認識這樣的朋友或家人，你就會知道，此人遲到的原因非常簡單──就是「自私」二字罷了，只顧自己，只有自己時間最大，別人的時間（等他的時間）就不重要。學者等於證實了，為什麼此人會一直遲到，他並不是故意的，而是他真的心裡沒有「外面」的概念，很自然的完全靠他「體內」的時鐘在運作。事實上他所缺的不只是外面的時鐘，他根本就看不到「外面的一切」，所有的所有，都是靠他體內在運作，他只關心他自己，他只看到他自己，難怪有些老者會勸，約會遲到的，絕對不是好對象，不是因為他們嚴厲龜毛，而是因為「遲到」本身已經說明了他沒辦法關心「外面」，他很有可能────只關心自己！

真慘，對不對？倒不慘，一直看時鐘是多麼簡單的事，一直關心別人是多麼直覺又簡單的事，但對自私的人來說，那簡直要了他的命──但他不會承認，因為只聽得到他自己的聲音。

本文經授權轉自：Mr.6【學者研究：自私的人平常看不出，只能從「約時間」看出來】