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先忍忍！專家曝「剛做完6件事」別急著洗澡　第4點網友都錯了

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▲洗澡,淋浴,蓮蓬頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲天氣冷洗澡總是考驗毅力，但你知道做完某些事後別急著洗澡嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

天氣冷颼颼， 又到了洗澡靠毅力，起床靠爆發力的季節，尤其當遇到忽冷忽熱的水溫更讓人崩潰。正確的洗澡時間和水溫，有助身心放鬆，更好入睡，但洗錯時機點也可能為身體帶來隱憂。陸媒《生命時報》邀請中國醫學科學院阜外心血管病醫院主任醫師朱俊、北京同仁醫院心內科主任醫師王吉云，分析出「6個時刻最好別洗澡」。

專家指出，洗澡要把握好時間，但在這6個時間點洗澡，身體可不答應：

1.剛吃飽、空腹時
由於剛吃飽飯，人體內大量血液聚積胃內，因此此時洗澡會影響消化。飢餓時洗澡，也可能因血糖降低導致昏厥。最好飯後1～2小時再洗。

2.發燒體弱時
人體在發燒、身體處於虛弱狀態時洗澡，也容易發生意外，應盡量避免。

▲▼喝酒,喝醉,應酬。（圖／免費圖庫pakutaso）
▲酒後建議至少2小時後再洗澡為比較保險的作法。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

3.喝酒後
酒後因血糖下降，立馬洗澡可能會導致休克，因此建議酒後至少2小時再洗澡。

4.運動後
高強度運動後因為血液循環加快，馬上洗澡會加重身體疲勞感，還可能使心臟和大腦供血不足，因此建議運動結束後最好等20分鐘後再洗，但進行游泳等水上運動就應盡快洗澡。

5.拔罐後
拔罐以後因此時肌膚敏感又脆弱，立即洗澡容易導致皮膚破損、發炎，因此建議2～3小時以後再洗。

6.打完胰島素後
糖尿病友若剛打完胰島素就泡熱水澡，容易出現低血糖的狀況， 專家建議半小時後再洗。

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關鍵字： 健康百科 洗澡 生命時報 朱俊 王吉云
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