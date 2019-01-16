「戒不掉的怪癖Top10」！第1名網緊抱：再髒都不洗　你中幾個？



▲你從小到大也有自己專屬的「小被被」嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

網友們，你有事沒事也愛咬筆、咬吸管嗎？這些看在旁人眼裡的「怪癖」即便害你被家人嫌棄好髒、好噁心，卻是你從小到大一直改不了的壞習慣嗎？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出2018網友最常討論，長大後卻戒不掉的「兒時怪癖Top10」，第1名一點也不意外，它讓網友安穩入眠，讓人好想抱緊處理：「再髒也不洗」！

第10名：傷口結痂硬要摳

明知摳了會流血，但看著傷口上的結痂，就忍不住手賤狂摸，尤其結痂凸起觸感不同，特別有吸引力。小時候甚至會認真觀察結痂，通常過沒多久又再度噴血。

第9名：咬筆

許多網友認為咬筆想事情，看起來「比較有腦」的樣子，但其實咬筆代表你正處於焦慮狀態，倘若太常用牙齒咬硬物，不僅容易導致牙齒斷裂，還可能害關節受傷。



▲當嘴唇又乾又裂的時候，你也習慣咬唇上的死皮嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第8名：咬嘴唇死皮

天氣又乾又冷，一旦飲水量不足，嘴唇容易破皮，讓人忍不住就想用口水舔啊舔，甚至咬掉唇上的死皮，最終流血收場。心理學家認為，愛咬嘴唇者是在釋放壓力，由於心裡有怨恨卻又無處發洩，藉此表達內心不滿情緒。

第7名：睡覺時把手腳藏棉被裡

由於小時候不想睡覺時，爸媽都會恐嚇「叫妖怪來抓你」、「再不睡壞人就要來了」，讓我們相信一旦露出手腳就會被妖怪抓住，以至於長大後仍不敢將手腳伸出棉被外。



第6名：咬吸管

明明飲料喝完了卻捨不得丟？就是要把吸管咬成扁平、破破爛爛才肯丟嗎？其實咬吸管和咬指甲都是缺乏安全感的表現。但過去塑膠吸管危害海洋生物的新聞層出不窮，因此也建議網友們環保愛地球，請改用環保吸管吧！



▲不只小時候喜歡抱著東西入睡，就連長大後也仍保有這個習慣。（示意圖／視覺中國）

第5名：抱著東西入睡

除了神聖小被被外，你還喜歡抱著什麼睡？即便已經上了大學，沒有抱著大娃娃、夾著抱枕就是睡不著嗎？喜歡抱著東西睡的人代表容易相信別人，但另一方面也較容易吃虧。

第4名：挖鼻孔

在屁孩時代一定經歷過挖完鼻屎吃掉，甚至亂黏的噁心回憶。有醫師認為，鼻孔內的黏膜細緻，一直挖容易流鼻血；但也有專家指出，挖鼻孔能刺激大腦，讓你變得更聰明。

第3名：挖耳朵

用棉花棒挖耳朵可說是最療癒的時刻，但許多醫師警告，用棉花棒或挖耳棒挖耳屎，可能使耳屎越卡越深，一不小心還可能刺傷耳膜而影響聽力。建議若有需要，請找專業耳鼻喉科醫師協助。



▲愛咬指甲不只手指頭醜醜的，還連同把細菌吃下肚。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：咬指甲

放空咬指甲、想事情咬指甲？咬指甲真的沒好處，除了讓手指看起來醜醜的，指甲縫裡的細菌還會因此跑進口腔裡。許多網友分享使用OK蹦、做水晶指甲，甚至在指甲上塗綠油精，都能幫助戒掉咬指甲的壞習慣。

第1名：小被被

毫無懸念！網友們睡覺時最離不開的小被被，從小到大陪伴著大家長大，而因為沾染汗水、體液及口水，使得小被被嚴重變色，直到被家人丟進洗衣機才發現小被被的「原色」，而被水洗掉的「香味」更是讓網友崩潰。有人質疑這麼多年沒洗不覺得噁嗎？但網友們就是喜歡它的「那股味兒」。

香港心理專家隼人曾指出，在心理學稱為「安全毯現象」（Security Blanket），就是當我們內心缺乏了某種心理補償時，在有意識或潛意識中，去找一個代替品來滿足自己這種心理的需求，然後漸漸我們會對這個物品產生了一種依賴感。

成人和小孩一樣，抱著依戀物品就如他們的避風港，可以讓他們完全放鬆，為他們忙碌的一天減壓，安然入睡。有時依戀物品也可成為他們情感抒發的對象，對物品進行拉扯，緊抱，或者搥打洋娃娃等行為，其實是有助抒發負面情緒，當情緒釋放後，心情也隨之變得輕鬆。如果有家人或伴侶是抱被被的人，並不用強迫他們放棄及丟掉依戀物，這只是他們心靈上的少少慰藉，不用剝削吧。