高醫獲准幫人「換臉」　受試者條件公開...有3種人不適合

▲高醫臉部移植團隊在開刀房演練。（圖／高醫提供）

記者嚴云岑／綜合報導

高雄醫學大學附設中和紀念醫院去年11月26日首獲衛福部同意，可進行「臉部複合組織異體移植」人體試驗，將對外徵求志願臨床試驗者，讓毀容者可以透過臉部移植手術，展開新的人生。高醫今（9）日也公開受試者條件，除了有年齡限制外，還有3種人不適合。

2005年全球首例變臉手術實施以來，已有30餘例成功個案，患者存活率約85%。負責該項人體試驗計畫的高醫外科部主任郭耀仁表示，臉部移植手術是從髮線沿著前耳或後耳劃刀到頸部，再將捐贈者的皮膚、神經、血管以及脂肪切割下來後，再一樣樣縫合在病患臉上，兩者血型不僅要吻合，臉部骨骼和架構也要相同，雖然從正面幾乎看不到傷疤，但移植後須密切觀察是否出現排斥反應。

高醫「變臉團隊」成員囊括整形外科、精神科、口腔外科、復健科、感染科、麻醉科、腎臟內科等30多名精英，至今已完成多次動物手術演練，並從國外進口新鮮大體、赴花蓮慈濟大體模擬試驗中心進行實體演練，加上導入先進3D影像模擬手術。

▲高醫變臉團隊靈魂人物郭耀仁部長（左）、李書欣醫師。（圖／高醫提供）



郭耀仁提到，高醫將對外徵求志願者接受變臉手術，男女不拘，但年齡限制在20至55歲之間，有先天臉部畸形，或因嚴重創傷、燒燙傷或血管性疾病所造成的臉部組織缺損，或經過自體皮瓣顯微手術或其他重建手術失敗，仍有美觀及功能上問題，診斷為困難重建者皆可申請，但感染嚴重B、C肝與愛滋病患者不適合，申請者須由2位精神科醫師做最後評估。

高醫團隊之一、整形外科主任李書欣表示，臉部移植手術若能成功，可使患者外觀近乎正常及改善生活品質，但因變臉後等同換了一個人，患者及至親好友能否接受? 更須術前做好心理評估。

高醫精神科醫師林皇吉表示，臉部移植病患術前評估精神心理層面及術後社會接受度相當重要，這可能需要幾年時間，患者才能接受新臉的改變，高醫會進行嚴謹的評估。