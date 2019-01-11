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青光眼又稱「綠風障」　中醫保養3撇步：保持排便通暢！

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▲眼睛,視力,瞳孔,眼睫毛,眼皮,失明,青光眼。（圖／翻攝自pixabay）

▲青光眼又稱「綠風障」，中醫保養3撇步：保持排便通暢！（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

青光眼為視神經病變疾病，會造成視野縮小及視力喪失，中醫典籍雖無「青光眼」病名，卻有與此疾病相似的臨床記載，如「綠風障」、「青風障」等，總體歸納與「風、火、痰、濕」等因素有關。中醫師建議，青光眼患者平時可透過3撇步保養，避免症狀繼續惡化。

台北立聯合醫院昆明院區中醫科主治醫師曾宣靜表示，青光眼可分為隅角閉鎖性與開放性兩大類，前者與眼壓驟然升高有關，患者若感到疼痛需馬上治療，若太晚處理，可能會在症狀發生幾天後就失明。

隅角開放性青光眼則是視神經受到慢性壓迫，造成視野缺損，由於兩眼會互相彌補視野缺損，初期幾乎無症狀，直到疾病進展到相當程度，才會因視力模糊就醫。

眼睛痛,眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲青光眼通常會伴隨劇烈頭痛，因此又有「雷頭風」之稱。（圖／示意圖／達志影像）

曾宣靜提到，中醫典籍中雖無青光眼病名，但將發病時瞳孔顏色改變以「綠風障」、「青風障」記載，也將伴隨著頭痛症狀命名為「雷頭風」、「偏頭風」，多數中醫認為心理狀態會影響病情，因此需要注意保持心情放鬆，避免情緒波動過大。

曾宣靜表示，青光眼患者在日常調養上應著重均衡營養，避免辛辣和酒、濃茶、咖啡等可能引起眼壓升高的飲食，並注意保持排便暢通。

其次，生活應放慢步調，多讓眼睛休息，少看電視、少滑手機等，減少眼睛於強光、閃光下的暴露，若眼睛暴露在空氣不良或粉塵環境中，感到刺激、灼熱或脹腫時，可先用清水沖洗灰塵，之後再多做休息。

最後，眼壓不高的青光眼患者，可能為緊張焦慮、熬夜、睡眠過少所致，應避免生氣、焦慮，以樂觀寬廣的胸懷處事待人，儘量減少工作量，改變熬夜的睡眠習慣，保持睡眠充足。

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