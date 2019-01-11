控糖計算熱量太麻煩？　餐餐八分飽、和食為主最實用

▲引發糖尿病前期和糖尿病的最大因素仍舊是飲食習慣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／井藤英喜

還是要不厭其煩地再提醒大家一次，會促使血糖值上升，引發糖尿病前期和糖尿病的最大因素仍舊是飲食習慣。什麼樣的飲食有問題？應該如何調整改善？這些和飲食有關的基本原則值得我們想一想。

▲飲食過度等於攝取了過多的熱量，只會徒增體內的三酸甘油酯，造成肥胖。（圖／免費圖庫pakutaso）

吃飯會吃出問題，最常發生的就是吃太多。飲食過度等於攝取了過多的熱量，只會徒增體內的三酸甘油酯（中性脂肪），造成肥胖，而且到最後，血液裡充滿了葡萄糖，糖尿病前期和糖尿病也就因此產生。被診斷出糖尿病的人，有必要到醫療院所接受飲食指導，徹底改正飲食過度的習慣。試著聽從專業的解說，了解哪些飲食控制是改善糖尿病所必須做的？從中學習活用「食物代換表」，明瞭各種食物的熱量及攝取方法，並且確認自己每日的熱量攝取量、適當的飲食量。

大部分的患者經過上述的飲食控制後，多能穩定血糖、改善糖尿病。不過，不可否認的，也有很多人因為「吃東西還要算卡路里，太麻煩了」、「想到要算卡路里，就覺得壓力罩頂」等等理由，完全不做飲食控制。還有一群雖然還沒到糖尿病地步，但定期健檢血糖值偏高的人，也就是所謂的糖尿病高危險群，若要求他們不嫌麻煩地計算卡路里幾乎是不可能的任務。因此，有人問：「有沒有更簡單、更有效的辦法？」

▲和食比中式、西式餐餚來得清淡，多多選擇和食，自然能少攝入些熱量。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

人人都做得到的熱量計算，餐餐八分飽，「和食」第一優先

我想建議大家以「八分飽」來代替熱量計算。為什麼呢？我們每人每天應攝取的熱量最好控制在1600大卡，即便是三餐都計算得很精準的人，也會有「掛萬漏一」的時候。不過，假如我們用八分飽來當作熱量攝取的標準，那麼，任何人都可以憑自身的感覺來判斷，不會有失誤。除了八分飽以外，飲食內容改成以和食為主一樣重要。和食比中式、西式餐餚來得清淡，多多選擇和食，自然能少攝入些熱量。

「八分飽再加上以和食為主」，雖然聽起來不太像專業的醫學建言，但是，只要提醒自己注意一下就做得到。而且，對糖尿病危險群來說，透過「八分飽再加上以和食為主」的飲食技巧，必能有效改善血糖，阻止其發展成真正的糖尿病。



本文摘自《血糖〈糖尿病〉完全控制的最新療法》／ 井藤英喜（東京都健康長壽醫療中心院長）／新自然主義